超級吸票機！盧秀燕輔選楊瓊瓔車掃潭子　籲投給「6星級立委」

記者許權毅、游瓊華／台中報導

選戰倒數6天，台中市長盧秀燕今(7)日上午助選台中市第三選區立委楊瓊瓔，並陪同車隊掃街潭子地區。盧秀燕表示，楊瓊瓔被評選為6星級立委，不僅問政有經驗、服務勤快，重點是很會爭取預算，最近就幫台中爭取500億元預算，當中包含300億元的國道豐潭通車！為了讓鄉親得到更好服務，呼籲潭子、大雅、神岡、后里選民票投3號楊瓊瓔。

▲盧秀燕前往潭子輔選黨籍立委候選人楊瓊瓔，盛讚對方是六星級立委，呼籲選民支持。（圖／記者許權毅攝）



盧秀燕站陪同楊瓊瓔掃街車隊，上午從潭子競選總部出發，繞行潭子地區，途經福潭路、圓通南路、復興路、潭興路、福潭路、雅潭路、潭子街等，路口不少支持者集結，並揮舞國旗與競選旗幟，高喊凍蒜。

▲盧秀燕透露，自己與楊瓊瓔情同姊妹，地方、中央一條心，施政成果獲得市民肯定。（圖／記者許權毅攝）



2018、2022市長選舉，盧秀燕在潭子都拿下超過3萬1千多票，得票率遙遙輾壓對手。盧秀燕說，她與楊瓊瓔情同姊妹，地方、中央一條心，施政成果獲市民高度肯定，也大力推薦口袋國會評鑑6星級立委，稱讚楊瓊瓔問政有經驗，服務非常勤快，而且很會爭取預算。

盧秀燕進一步表示，楊瓊瓔近年為台中市爭取重大建設經費超過500億元，光是國4豐潭段經費超過305億元，強調為了大台中發展，籲潭雅神后支持「人民的靠山、3號楊瓊瓔」，總統、副總統支持3號「侯康」配，政黨票支持9號國民黨。