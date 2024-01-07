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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲台中造勢湧5萬人　藍營小雞也來場外蹭人氣

▲▼2024柯文哲黃金周台中造勢。（圖／記者陳家祥攝）

▲2024柯文哲黃金周台中造勢。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台中報導

2024大選進入最後倒數7天。民眾黨總統候選人柯文哲連續2天在台中市進行車隊掃街，晚間則舉行大造勢活動，現場一度喊到5萬人聚集，活動現場非常熱絡。值得一提的是，由於柯此場造勢聚集上晚民眾，台中一選區又是「藍白合」示範區，因此4名國民黨小雞羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興還「路過」活動會場外，在不踩黨內紅線的情況下，另類分享柯的人氣。

把握選前最後衝刺機會，民眾黨總統候選人柯文哲5日、6日一連2天在「台灣搖擺州」台中舉辦車掃、造勢晚會等，在車掃階段就可看出，柯的人氣相較平日有所成長，終點站台中市民廣場更是有千名支持者在場等候，讓假日期間本就人潮壅擠得勤美綠園道一帶，更加人滿為患。

▲▼2024柯文哲選前黃金周台中場造勢。（圖／記者陳家祥攝）

到了晚上的造勢晚會，台中大里振坤宮湧入上萬支持者，現場擠得水洩不通，人潮也外溢到周遭道路，場內外擠得無法動彈。擔綱主持的柯辦主任周榆修、民眾黨發言人楊寶楨一路從1.5萬喊道3.5萬，在柯登場前更喊超過5萬人到場。除了柯之外，也幫台中一選區的黨籍立委候選人蔡壁如加油打氣。

而柯文哲在晚間9點20分左右開始大進場，受到支持者夾道歡迎，短短百餘公尺走了11分半才上台。主辦單位民眾黨表示，現場民眾湧入五萬人，柯文哲單一頻道直播同時在線超過9.1萬，創下新高。

值得一提的是，在場外，國民黨台中立委候選人廖偉翔、羅廷瑋、林家興、黃健豪也恰好「路過」，尋求市民朋友支持，雖然謹守黨內「禁柯令」規範只有遠觀，但仍受益於柯的外溢效應。由此也可見證柯的聲勢在北部以外地區的成長。

▲▼國民黨小雞來蹭柯。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨小雞羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興等人，場外「路過」柯文哲造勢場合。（圖／記者陳家祥攝）

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