客機窗戶飛走「塔台對話曝」！女機長全程超冷靜　載177人安全迫降

▲客機發生劇烈失壓後，氧氣罩降下提供乘客使用。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架客機5日發生驚險意外，起飛後窗戶及部分機身脫落飛走，導致機身開了大洞，機艙內也劇烈失壓。幸好，女機長全程冷靜應對，沉穩駕駛飛機返回波特蘭國際機場，也讓機上177人全數平安著陸，如今她與塔台的通話紀錄也被報導與瘋傳。

這架波音737 Max-9客機編號AS1282，5日晚間在俄勒岡州上空3英里（約4.8公里）發生意外，最終在起飛約20分鐘後平安返回迫降。

美聯社引述通話紀錄報導，女機長語氣平穩地通報，「西雅圖阿拉斯加1282，我們剛剛減壓，我們宣布緊急狀態。我們必須下降到10000英尺。我們需要減壓……我們必須返回波特蘭。」

女機長要求再次下降高度，並且回報當時所有已知及必要的資訊，「是的，我們正處於緊急狀態，我們正在減壓，我們確實需要返航，我們機上有177名乘客。我們的燃料是18900磅」，面對塔台詢問是否還需要額外時間消耗掉燃料，她也斷然判定，「不用」。

此時，塔台詢問，「阿拉斯加1282，所以妳準備好進場了嗎？左側28跑道可以嗎？」女機長則回覆還需要大約10分鐘，準備好之後會立刻通報。

儘管塔台當時掌握的資訊很少，只知道飛機發生壓力問題，機上共有177人及1.89萬磅燃料，但憑藉雙方專業表現，仍讓客機安全迫降。而阿拉斯加航空也已經發布聲明，宣布暫時停飛所有65架波音737 Max-9。

客機起飛「窗戶機身飛走」破大洞 專家：繫好安全帶很重要