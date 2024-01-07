在家一氧化碳中毒！女學生靠Apple Watch求救　保命3動作曝光

▲女學生昏倒之前，用Apple Watch撥打SOS緊急電話獲救。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德拉瓦州女學生納薩特卡（Natalie Nasatka）在家中感到極度疲憊，視線變得越來越模糊，最終失去意識昏倒。所幸在昏倒之前，她按下Apple Watch的SOS按鈕撥打911緊急求救電話，驚險保住一命。

美媒CBS News報導，當消防人員趕到現場的時候，整間屋內一氧化碳含量高達80%，推測發生這起事件的原因可能是加熱器故障，造成一氧化碳不斷外洩。納薩特卡被送上救護車後醒來，並稱應該要為自身和寵物安裝偵測器，是因為消防人員趕到並打開窗戶，寵物貓才得以存活。

熱水器故障、瓦斯外洩是冬季一氧化碳中毒主要原因之一，一氧化碳是無色無味的氣體，專家建議，所有家庭都應該要安裝一氧化碳偵測器。

Apple Watch「SOS緊急服務」

蘋果表示，當用戶使用緊急SOS撥打電話時，Apple Watch會自動通報當地緊急服務中心並共享位置，且會向緊急聯絡人發送簡訊分享位置。蘋果官網操作如下：

1.按住側邊按鈕（數位錶冠下方的按鈕），直到「緊急服務電話」的圖示出現。

2.自左至右滑動「SOS緊急服務電話」圖示撥打緊急電話。

3.按住側邊按鈕不放，Apple Watch會發出警告聲並開始倒數，當倒數結束時，Apple Watch會致電緊急服務電話服務中心。即使處於靜音模式，Apple Watch也會發出警告聲。

▲按住手錶的側邊按鈕（數位錶冠下方的按鈕），直到「緊急服務電話」滑桿出現為止 。（圖／翻攝自蘋果官網）

另外，Apple Watch「SOS緊急服務」也包括車禍偵測、跌倒偵測功能。

車禍偵測：Apple Watch Series 8、Apple Watch SE（第二代）、Apple Watch Ultra以上的錶款，可在偵測到嚴重車禍後，協助致電緊急服務中心與通知緊急聯絡人。

跌倒偵測：Apple Watch 4、Apple Watch SE以上的用戶有跌倒偵測功能，若偵測到嚴重跌倒，會輕點手腕、發出警示聲，並於顯示畫面提示，用戶可以選擇聯絡緊急服務或關閉提示，若手錶偵測到用戶沒有動作長達1分鐘，便會自動撥打緊急服務電話。