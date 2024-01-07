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70歲美防長祕密住院多天「連拜登也不知情」　首發聲明回應

▲▼美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

▲ 奧斯汀元旦當天因手術併發症住院，5日才對外公開。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1日因手術併發症住院，五角大廈經過4天才宣布消息，如今更爆出就連總統拜登都不知情。奧斯汀6日首度發表聲明，承認對自己祕密住院的決定負責，但未就此道歉。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）5日聲明宣布，現年70歲的奧斯汀因近期一次選擇性醫療手術出現併發症，1日住進馬里蘭州華特里德國軍醫院，但以病患隱私為由，未透露更多病情，僅稱他「恢復良好」。

國防部經過整整4天才公布此事，引發外界質疑。一名知情人士更向CNN披露，就連拜登都被蒙在鼓裡數天，直到白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）得知消息不久後，才在4日通知拜登。

奧斯汀住院5天後於6日首度出面，在僅7句話的聲明中未確切說明住院原因及病情細節，僅感謝醫護人員的照顧，並稱他正在康復且期待重回五角大廈，但坦承他知道「媒體對資訊透明度的擔憂」。

奧斯汀表示，「我承認我本來可以在確保公眾得到適當訊息的方面做得更好，我也承諾會做得更好」，「但有一點很重要：這是我的醫療程序，而我對於有關公開與否的決定負有責任」，但未對此道歉。據一名國防部官員，他截至6日晚間尚未出院，但已完全恢復職責。

政府或軍方高層一旦住院，通常會在24小時內發表聲明。拜登政府高級官員紛紛對奧斯汀住院及延遲通知白宮表示震驚，多數人擔心他的健康，因為他在白宮內部普遍受到歡迎，但也坦承這種情況並不尋常，對於他沒有馬上通知總統及國安會高層感到驚訝。

►美70歲國防部長奧斯汀住院　五角大廈證實：手術出現併發症

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