老公行跡超可疑！　美人妻一查崩潰「小三竟是她親媽」

▲蕾西分享她媽媽與她前夫發生婚外情的故事。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國一名人妻生完小孩後，仍被多種健康問題糾纏，身體狀況正差時，卻發現丈夫行跡鬼祟，2人頻繁爭執之後協議分居。未料她最終發現，老公不僅有外遇，偷吃對象還是她的親生母親。

室內設計師蕾西（Laci Jane）現居印第安那州，在TikTok分享「發現我老公跟我媽發生婚外情的故事。」她解釋，這一切發生在14年前，自己剛生下女兒，身體狀況很糟糕，而「我媽跟我們住在一起，她住在地下室。幾個月後，她在距離我們一個街區的地方租房……跟我老公共乘上班。」

蕾西表示，當時夫妻倆老是吵架，因此協議暫時分居，老公搬去母親租屋處，媽媽搬進來幫忙照顧小寶寶。沒想到，母親「開始告訴我，我老公一直在偷吃，跟不同女人在一起，還要我保證不會告訴他，這些都是從她那裡聽到的。」

不過，蕾西實在氣不過，於是跑去跟老公當面對質，未料對方竟然當場承認外遇對象就是岳母，「她為什麼不告訴妳，她跟我都在做些什麼？」

蕾西心灰意冷地回家後，把母親趕出家門，對方一臉慘白、假裝什麼都不知道，最後僅承認跟女婿牽手，但不承認發展成婚外情。最心寒的是，蕾西的祖父母也完全知情，「他們知道他跟我媽至少有牽手……但沒有人告訴我。」

「我媽試圖毀了我，並且還沒有停手」，蕾西的房子被母親搶走，頓時成為一無所有、不獲家人支持的單親媽媽，但她從這次慘痛失婚經驗中浴火重生，創立非營利組織，替單親媽媽們建造房子，「不可思議的事情也可能來自可怕的事情。」