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美國會大廈襲擊案屆3周年　3名通緝犯被捕到案

▲▼美國國會暴動,華盛頓,首都,國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會暴動發生滿3年。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

美國當局今天宣布逮捕3名通緝犯，他們與2021年1月6日國會大廈襲擊事件有關；前總統川普的支持者攻擊國會大廈如今已屆3週年。

法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）聲明指出，強納森．波樂克（Jonathan Pollock）、奧莉薇亞．波樂克（Olivia Pollock）和賀勤森（Joseph Hutchinson）今天稍早在佛羅里達州的一個牧場被捕。

3嫌預定8日在佛州中部城市歐卡拉（Ocala）的聯邦法院出庭。

這3人面臨多項指控，包括襲擊公務人員、妨害公務，以及在國會大廈擾亂安全秩序。

美國聯邦調查局先前曾指24歲焊工強納森．波樂克「據信持武，十分危險」，因此懸賞3萬美元，望各方提供有助於將他逮捕歸案的相關線索。

美國司法部稍早的聲明則指出，27歲賀勤森涉及對多名警察拳打腳踢；根據當地媒體報導，強納森的姊姊、33歲奧莉薇亞曾以手肘攻擊一名警察，並試圖從另一名警察手中奪取警棍。

迄今為止，已有近1300人因涉國會大廈攻擊事件而被起訴；檢察官說這場動亂是場叛亂行動，目的是要讓川普繼續留在白宮。

 
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