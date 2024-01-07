客機高空破大洞！專家提醒「1動作」很重要：指示燈熄滅也要做

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機起飛後，機上一大片窗戶與大塊機身遭吹走，機身破大洞，緊急迫降。飛安專家直言，這起事件顯示出乘客坐在飛機座位繫好安全帶的重要性，即便指示燈已經熄滅，最好還是把安全帶繫上。

綜合路透等報導，這架阿拉斯加航空編號1282班機5日起飛，從波特蘭機場飛往加州安大略市（Ontario），但一大片窗戶連著機身突然整塊脫落飛走，機身開了大洞，機艙內劇烈失壓，氧氣面罩降下，班機最後迫降於波特蘭。

幾名匿名乘客向FOX 12表示，飛機氧氣面罩在劇烈失壓後立刻降下，許多人在等待迫降時已經戴上氧氣罩。一名乘客還表示，距離機身受損位置最近的一名兒童，因為突然減壓，襯衫被吸出窗外，一名孩子必須被母親抱在座位上，還有人的手機被吸出飛機外。

▲阿拉斯加航空客機因窗戶飛走緊急迫降。（圖／翻攝自X）

安柏瑞德航太科技大學飛安專家布里克豪斯（Anthony Brickhouse）表示，此種快速減壓的情況屬於重大安全事件，「（噪音）一定很大聲，風會灌入機艙……當時一定很可怕」，這也顯示出乘客搭機繫好安全帶的重要性，即便指示燈熄滅，最好還是繫上安全帶。

布里克豪斯也說，這是非常嚴重的狀況，且情況原本可能會更糟，假如當時剛好有乘客坐在機身窗戶突然飛走旁邊的那個座位，且沒繫上安全帶，後果不堪設想。

事發後，阿拉斯加航空公司宣布旗下波音737-9機隊暫時停飛，美國聯邦航空總署也發文證實，要求部分波音737 MAX 9飛機繼續飛行之前立即進行檢查。