礦區凌晨驚現東北虎「前爪帶血跡」　疑咬死一隻狗

▲吉林省琿春市一處礦區附近，4日凌晨出現一隻東北虎。（圖／翻攝自極目新聞）



圖文／CTWANT

中國吉林省琿春市一處礦區附近，本月4日凌晨出現一隻東北虎，前爪還帶有血跡，全程被警衛室的監視器拍下。當地居民就透露，這個冬天礦區附近已多次出現老虎，甚至還咬死了一隻狗，對此工作人員也做出回應了。

監視器畫面顯示，1月4日0時33分，礦區門口的機車道上，有隻老虎緩緩從遠處走來，等牠走到鏡頭底下，可以清楚看到，前爪有明顯的血跡。隔天下午，當地市民告訴《極目新聞》，事發地點是距琿春市區100多公里的金銅礦附近，礦區本就位於東北虎自然保護區。事實上，去年11月6日深夜，礦區附近也曾拍到老虎出現。

▲去年11月也曾出現東北虎，但不確定是不是同一隻。（圖／翻攝自極目新聞）



在礦區附近開福利社的老闆娘更指出，4日凌晨的確有東北虎出現，而且還咬死了一隻狗，前爪的血跡應該就是狗的，「我們這邊是保護區，經常能看到東北虎」，坦承過去也在路上碰過東北虎，尤其這個冬天，感覺出現在礦區附近的頻率增加，讓她十分害怕。

對此，東北虎豹國家公園相關工作人員回應，目前沒有接到礦區的報告，因為缺乏該東北虎側面的高畫質影片，無法看清楚身上的花紋，暫時無法確定老虎的身分，是否和去年11月出現的是同一隻，也不確定是不是最近捕食東北豹的肇事嫌疑虎。

至於有網友看到東北虎的前爪有血，擔心牠受傷。工作人員解釋，這隻東北虎的型態看來，是一隻成年東北虎，體態穩健、走的路程比較遠，沒有受傷的跡象。

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