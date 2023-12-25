葬儀社前輩送大衣！他天冷翻出嚇壞「是往生牌？」　真相笑翻了

▲為了避免變形，全新的西裝口袋會先縫起來。（圖／「BigBrother大師兄」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

最近天氣冷颼颼，曾從事殯葬業的知名作家「BigBrother大師兄」就表示，母親幫他整理冬衣時，翻出一件去年前輩送的大衣，怎料大衣口袋全被縫起來，讓他猛然想到「該不會是往生牌？」而真相令他哭笑不得，網友們也被戳笑，直呼長知識了。

大師兄昨在臉書提到，母親剛剛到他家時，順便幫忙把冬衣拿出來，過程中赫然發現有件陌生的大衣，由於他從不買大衣，所以便好奇上前看了一下，並回道「這是去年我在公司的時候，一個司儀前輩買了覺得太大，然後送給我的，但我覺得太小，不知道今年穿不穿得下？」

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大師兄坦言，這是他人生第一次穿大衣，覺得看起來不錯，不過當他想把手伸進口袋時，才注意到口袋竟被封起來了，於是瞬間聯想到「不會是往生牌的吧？往生牌西裝，生不帶來，死不帶走，所以口袋都封起來，不帶任何東西走。哭呀！前輩是不是拿到要給客戶的，結果給我了呀？」

▲原來是他想歪了。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

眼看場面有些尷尬，母親連忙笑說，「那不然你留著以後再穿好了，不要浪費！」而他則苦笑附和道，「沒錯沒錯，早晚用得到！」

後來，大師兄忍不住上網查詢才恍然大悟，忍不住自嘲「原來正式服裝都是這樣做的，我真的是鄉不到行的鄉巴佬呀！不用留著以後穿了。」

對此，網友們紛紛回應，「長知識了」、「新的都是沒有開口」、「我被嚇到了」、「質感好一點的西裝外套口袋都是縫起來的，買回去自己再拆開；但也謝謝你的分享，才知道原來往生牌西裝口袋要縫起來！以後買來一定要拆線」、「對啦，西裝外套或西裝褲的口袋都是讓客人買回去自己拆開，避免變形」、「新的衣服或質感好的衣服，口袋都是虛縫起來的，為免變形，都是等到購買後要穿時再自行拆開」、「怎麽這麼逗啦」。

►文章由「BigBrother大師兄」授權引用。

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