　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

葬儀社前輩送大衣！他天冷翻出嚇壞「是往生牌？」　真相笑翻了

▲為了避免變形，全新的西裝口袋會先縫起來。（圖／「BigBrother大師兄」授權引用）

▲為了避免變形，全新的西裝口袋會先縫起來。（圖／「BigBrother大師兄」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

最近天氣冷颼颼，曾從事殯葬業的知名作家「BigBrother大師兄」就表示，母親幫他整理冬衣時，翻出一件去年前輩送的大衣，怎料大衣口袋全被縫起來，讓他猛然想到「該不會是往生牌？」而真相令他哭笑不得，網友們也被戳笑，直呼長知識了。

大師兄昨在臉書提到，母親剛剛到他家時，順便幫忙把冬衣拿出來，過程中赫然發現有件陌生的大衣，由於他從不買大衣，所以便好奇上前看了一下，並回道「這是去年我在公司的時候，一個司儀前輩買了覺得太大，然後送給我的，但我覺得太小，不知道今年穿不穿得下？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

大師兄坦言，這是他人生第一次穿大衣，覺得看起來不錯，不過當他想把手伸進口袋時，才注意到口袋竟被封起來了，於是瞬間聯想到「不會是往生牌的吧？往生牌西裝，生不帶來，死不帶走，所以口袋都封起來，不帶任何東西走。哭呀！前輩是不是拿到要給客戶的，結果給我了呀？」

▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲原來是他想歪了。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

眼看場面有些尷尬，母親連忙笑說，「那不然你留著以後再穿好了，不要浪費！」而他則苦笑附和道，「沒錯沒錯，早晚用得到！」

後來，大師兄忍不住上網查詢才恍然大悟，忍不住自嘲「原來正式服裝都是這樣做的，我真的是鄉不到行的鄉巴佬呀！不用留著以後穿了。」

對此，網友們紛紛回應，「長知識了」、「新的都是沒有開口」、「我被嚇到了」、「質感好一點的西裝外套口袋都是縫起來的，買回去自己再拆開；但也謝謝你的分享，才知道原來往生牌西裝口袋要縫起來！以後買來一定要拆線」、「對啦，西裝外套或西裝褲的口袋都是讓客人買回去自己拆開，避免變形」、「新的衣服或質感好的衣服，口袋都是虛縫起來的，為免變形，都是等到購買後要穿時再自行拆開」、「怎麽這麼逗啦」。

►文章由「BigBrother大師兄」授權引用。

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「hamei15，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

課程

ET快訊
獨／衛斯理罕見動怒！　報警提告
創新高！　長榮航空發6個月年終
快訊／31秒看賴清德老家　內部畫面全曝光
一圖看賴清德老家違建變化！　並非舊有礦工工寮修建
每人最高10萬！2024勞保紓困貸款　4條件可申請
「3P是夢想中的事」　他把前女友性愛片全外流
快訊／住家突遭搜索　周典論被帶走
499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起
台中男遭4車輾成「肉泥狀」　兒不知他為何出門

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

薪水上繳婆家「一堆家事要做」！人妻要逃了：不養這群白眼狼

快訊／限制放寬了！小三通入境大陸攜帶高粱酒　即日起可帶6瓶

創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

嫌軍職尪收入不高「外遇小主管」！他揭前妻悲慘人生：莫看少年窮

國3增設桃園八德交流道！通車後可少塞8公里　119年完工

葬儀社前輩送大衣！他天冷翻出嚇壞「是往生牌？」　真相笑翻了

明晨再凍一波！連2天全台甩雨　冷空氣襲跨年「2地迎曙光碰運氣」

聖誕節轉運！「運勢一路飆升」TOP5星座　 金牛座財運旺爆

青年返鄉投票「車資只要113元」！提供近千名額　青民協募資達標

快訊／冷氣團還沒走！今夜明晨「13縣市低溫特報」　急凍跌破10度

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

姊姊在寒冬睡夢中猝死　雞排妹與黃秀芳推廣CPR)

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

女兒堅持買魚刺青爸不准　拿了又放20秒...他輸了

薪水上繳婆家「一堆家事要做」！人妻要逃了：不養這群白眼狼

快訊／限制放寬了！小三通入境大陸攜帶高粱酒　即日起可帶6瓶

創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

嫌軍職尪收入不高「外遇小主管」！他揭前妻悲慘人生：莫看少年窮

國3增設桃園八德交流道！通車後可少塞8公里　119年完工

葬儀社前輩送大衣！他天冷翻出嚇壞「是往生牌？」　真相笑翻了

明晨再凍一波！連2天全台甩雨　冷空氣襲跨年「2地迎曙光碰運氣」

聖誕節轉運！「運勢一路飆升」TOP5星座　 金牛座財運旺爆

青年返鄉投票「車資只要113元」！提供近千名額　青民協募資達標

快訊／冷氣團還沒走！今夜明晨「13縣市低溫特報」　急凍跌破10度

韋安／轉移老家違建爭議　賴清德攻侯友宜全靠公然造謠

趙少康稱「凱旋苑」租金貴是被逼的　李德維嘆：民進黨攻擊導致

網銀再發4點聲明　反對智冠與榮剛股權交換

薪水上繳婆家「一堆家事要做」！人妻要逃了：不養這群白眼狼

家人醒來發現陌生男在床上睡覺　前院車輛還「坐著一具女屍」

陸擬整頓網遊業嚇壞市場　預計將有「適應性修改」

沒藥醫！「殭屍鹿」疫情現蹤美國黃石公園　科學家警告傳人風險

地方首長執政周年　民進黨廣告批藍首長貪腐無能

快訊／限制放寬了！小三通入境大陸攜帶高粱酒　即日起可帶6瓶

北市1族群「公費肺鏈疫苗」第3階段今開打！逾26萬人可受惠

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

生活熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

獨／少子化衝擊碩班生源！淡江、中華、大葉等校多系碩士專班停招

冰封奇景！玉山主峰前風口鐵棚區如「冰凍隧道」

重機YT讚義大利「停讓行人」　實測狂批：台人到底有什麼問題

約好跨年！男友訂機票卻沒說「結局傻眼了」

好市多巧克力　未拆封竟爬滿螞蟻

把握年終！　4星座財運滾滾

獨步全球！公路局2修路工法奪專利　1坑洞7分鐘完成修補

正妹YTR遊日飯店床前「煎牛排」！網看傻

更多熱門

相關新聞

台北街頭見「禁止切西瓜」超疑惑　陸生一查笑了

台北街頭見「禁止切西瓜」超疑惑　陸生一查笑了

台灣與大陸用語有許多不同之處。一名陸生日前在台北街頭，看見交通告示上竟寫著「禁止切西瓜」，讓她一頭霧水，後來她上網查詢才知道真實含意，也不禁笑說「你們真的很會取名欸！」

9歲女童被3狗包圍撕咬　身上厚重衣救命

9歲女童被3狗包圍撕咬　身上厚重衣救命

宋江《與惡魔有約》正裝誘惑讓粉絲心跳秒漏拍！

宋江《與惡魔有約》正裝誘惑讓粉絲心跳秒漏拍！

曖昧對象突「坦承1事」妹子急：該繼續？全場笑翻

曖昧對象突「坦承1事」妹子急：該繼續？全場笑翻

羽絨衣破小洞！送去縫補「收到阿嬤級刺繡」哭了

羽絨衣破小洞！送去縫補「收到阿嬤級刺繡」哭了

關鍵字：

西裝往生牌冬衣知名作家笑翻

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

泡湯到一半…突起身抽菸！男業務下秒「直接倒地」身亡

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘愛琴海浪漫下跪

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面