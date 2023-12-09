負債時房間塞滿雜物！他「斷捨離」後存百萬醒悟：占據不用更浪費

▲房間狀態會反映財務狀態，他從斷捨離後開始存錢，體悟到許多物品占據空間卻不使用，反而更浪費。（示意圖／業者提供）

文／30節約男子

摘自／如何出版《30歲開始，理財不焦慮》

一開始聽到「斷捨離」時，心想不就只是整理環境、丟丟物品嗎？為什麼很多人都提倡每個人都應該適當地斷捨離？等到我開始執行斷捨離後，才了解原來除了整理當下環境之外，多年的壞習慣也會隨著整理的過程浮現出來，例如我的囤物症、亂蒐集、購買不必要東西的癖好，這些習慣一直都隱藏在內心角落，只有我接受並面對這個問題時，才有機會改善。

開始斷捨離是從日本返回台灣時，當我回家整理從日本寄回的包裹，再看房間裡那些我沒在使用的物品，所有東西都在等著我好好整理，頓時覺得，明明我是處在負債的狀態，為什麼可以買進這麼多東西堆積在房間，許多東西都只用過一次，或是好幾年沒用了，零散地占據房間許多角落。

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我開始反思，為什麼要跟這些無用物品一起生活，會不會跟我的成長環境有關呢？將視角延伸到家裡的環境，我發現一個很驚人的事實：在還沒有意識到斷捨離這件事時，我是一個對家裡凌亂無感的人，已經習慣了這樣的生活型態，不會特別想去改變。

我還會用一句話來合理化這些無法丟棄的囤積物：「以後應該還用得到，先放著吧！」而那些被我們視為以後還會用到的物品，就會躲在家裡的某個空間裡，除非家裡其中一個人狠下心處理掉，不然那些東西就會永遠在那。

我先從房間開始整理，把看起來能夠拿到網站上販售的集中在一起，再把剩餘的東西送人、丟棄、回收。整理的過程中，我發現自己變得有點狠心，與過去的自己處於對峙狀態，我捨不得丟棄，也不小心把丟棄這個行為與浪費兩個字連結在一起。

但後來我才了解，當我沒在使用這個物品時，它不僅占據了空間，同時不使用其實也是種浪費。

一個小小的轉念，我卻練習好久，在每次整理舊物品時，難免會陷入情感掙扎中，這個是誰送我的、那個是我花多少錢買到的，但我告訴自己：把一切都留在過去吧，很多事情過去就是過去了，太依戀過去的人很難走向未來。

反思筆記 ●斷捨離過程中的內心掙扎，都是在逐漸成長的表現。

斷捨離要做什麼？

斷捨離是一件神奇的事，它會協助你篩選掉不適合自己的，只留下真心喜愛的。在還沒有選擇哪些東西要留在身旁時，每個物品都像是同等重要，心中的秤子一直在左右搖擺不定，這其實並不是好事，表示很多事情猶豫太久，正代表你不夠了解自己真正的喜好。

了解內心需求，可以幫助你做出更適合自己的決定。不用聽取太多旁人的建議，人生的選擇權在自己身上，可以為自己做出對的選擇，這也是斷捨離教會我的事，因為我們一生中都不斷地在選擇中度過，該如何篩選就顯得重要。

人生的旅途很長也很短，我們不知道何時會離開這個世界，離開時留下的物品該由誰處理，是否又會造成親人困擾呢？這是一件值得我們思考的事。

大學時在補習班上日文課，有天老師與我們分享她的爸爸高齡離開人世後，她要花很多時間處理他遺留下來的銀行帳號，原因是戶頭裡有一些餘額，老師必須一間一間銀行跑將帳號註銷。這個故事在我斷捨離時突然闖入腦海中，於是我一直放在心上，在一次次捨棄與留下的抉擇中，協助我持續進行下去。

初期整理時一定會猶豫，不妨設置一個猶豫區並訂個期限，如果時間到了還是沒使用到那個物品，就可以將它處理掉，一步步將身邊物品減少，只留下最重要的。

有些人從斷捨離到極簡主義，將家裡過於生活化的裝飾捨棄，家具盡量減少，布置得像樣品屋般，這樣的轉變是在斷捨離過程中，發現人需要的物品其實不多，將生活重心回歸到人本身，而身外之物只是維持日常所需的基本配備。

將斷捨離、極簡融入日常，可以使人心情輕鬆無負擔，更能專注於自身想發展的事物；有些人則是追求色系、家具設計的統一，讓視覺感受更舒服。

雖然是從外在環境整理起，不過當我們在斷捨離的取捨之間，可以感覺到內心的變化，有時是拋下對過往的執著，更多時候則是感覺到內心被淨化了，對於許多事也就不再牽掛。

開始斷捨離時，區分「需要」與「想要」是一個重要的功課，我們常常是基於想要才購買的，這是非常正常的人類欲望，有些是別人擁有我也想要，有些則出自於自己的喜愛，更多人是為了讓別人羨慕而想要。如果想讓生活與工作取得平衡，每月費用不超支，只要在購買前簡單區分兩者，就可以有效控管開銷。

當自己認定眼前物品為想要時，就得好好評估一下是否有預算可以購買，如果沒有多餘的預算就不可以買，這是個很簡單的邏輯，沒有錢怎麼買？如果剛好有一筆預算可以使用，則可以換個角度思考，這個物品要花多少工作時間才能換到？反問自己願不願意花這麼多工時來換取眼前的商品，錢很難賺，真的有必要買進持有嗎？不過如果有錢、也真的非常想要時怎麼辦？那就買吧！只要收支掌控好且存得了錢就好，用錢能滿足自己的欲望也是件很幸福的事。

反思筆記 ●購物前區分需要和想要，能夠有效控管開銷。

★本文摘自如何出版《30歲開始，理財不焦慮》，作者「30節約男子」，2021年在IG公開薪資和支出明細⽂章，被大家認識，兩年迅速累積12萬粉絲。從29歲的負債人生，3年內靠著各種斷捨離與金錢整理，告別低薪焦慮。30節約男子用自己的親身實證，帶讀者找回生活選擇權，邁向理想人生。