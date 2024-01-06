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新北泰山國三生失蹤8天！家人PO網求助「非常擔心你」

▲▼ 新北泰山一名國三生失蹤8天 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 新北泰山一名國三生失蹤8天 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

一位媽媽昨（5）日透過臉書社群分享，指出她國三15歲兒子自上個月29日晚間向阿嬤說要跨年外出後，至今已失聯8天。阿嬤本月2日前往派出所報案。該母親昨PO網協尋，她懇求任何曾經遇到、見過，或是收留過她兒子的朋友，請讓他儘早回家，並告訴他「媽媽真的非常擔心你」；林口警方也表示，目前正積極處理中。

據悉，這名15歲林姓國三生就讀泰山某國中，平日和阿嬤同住，去年12月29日晚間7時左右，林少告訴阿嬤要外出跨年，自那天出門後音訊全無。林少的阿嬤本月2日前往派出所報案，但8天過去仍未有蹤跡，於是再透過網路求助。林少同學私下透露，林少的遊戲帳號這幾天都有上線，但大家都不知道林少到哪了。

母親PO文表示，兒子身高約170公分、體重約80公斤。希望大眾協尋，同時呼籲兒子若看到訊息，請儘速回家或給媽媽一個安心的電話。

▲▼ 新北泰山國三生失蹤8天，家人焦急在網路協尋 。（圖／翻攝自臉書）

對此，林口警方回應指出，該案已於本月2日上午10時24分接獲家屬通報，目前正積極處理。警方呼籲，若有任何發現身高約170公分、體重約80公斤、身穿橘色外套、黑長褲、黑色運動鞋、黑色後背包的少年，請聯繫林口警分局明志派出所（02-29069881）以協助處理。

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