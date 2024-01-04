國中生割喉案放「乾妹」在外串證　新北院少年法庭擺爛無作為挨轟

圖、文／鏡週刊

新北市某高中附設國中部上月25日一名男學生為了替「乾妹」出頭，竟用彈簧刀朝另名國三生的頸部和胸部猛刺10刀致死，新北地院發新聞稿要求各界不要肉搜，被裁定責付家人的乾妹居然在外串證，警方掌握串證截圖，認為有勾串之虞，依少年事件處理法相關規定，向少年法庭請票搜索或抓人，居然慘遭二度駁回打槍，院方挨轟擺爛無作為。

本刊調查，這起命案的關鍵少女「乾妹」責付家人後，她的手機已一併被查扣，不過，她除了交由家長帶回管教，竟多次在網路上嗆聲，還直言「未成年法律會保護我」，原來她回到家後又取得另支手機，甚至用新手機聯繫上命案在場的目擊同學，公然透過通訊軟體下指導棋，要求眾人將來面對調查要如何應答。

由於形同串證，加上有無辜少年枉死，引起各界矚目。為防勾串及相關證據遭毀，警方收到祕密證人提供的截圖後，立即依照少年事件處理法第18之3條規定，司法警察官或司法警察因調查少年觸犯刑罰法律之行為，有下列：一、逃匿或有事實足認為有逃匿之虞。二、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或串證之虞。三、所觸犯之刑罰法律為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪。各款情形之一者，得不經通知，逕行報請該管少年法院法官核發同行書，強制少年到場。

警方依法向新北院少年法庭請求核發同行書，即拘提概念，要求乾妹到案說明。不過，少年法庭立即駁回，警方仍二度依同法第18之7條規定，即司法警察官因調查少年觸犯刑罰法律之行為，必要時，得準用刑事訴訟法、通訊保障及監察法關於人證、鑑定、搜索、扣押、證據保全及通訊監察之規定，逕向該管少年法院聲請或陳報之。

依此規定，警方向少年法庭請求準用刑事訴訟法規定，核發搜索票以保全證據，不過，新北院少年法庭通通不准，全都駁回打槍，至今除了無辜少年慘死將行凶少年收容外，還有發新聞稿叫大家還給法官純淨辦案空間，且不准肉搜加害人照片與散布相關背景，惹得網紅小商人嗆聲，揚言租廣告車公開凶嫌照片，究竟少年法官還做了什麼，引起外界砲轟擺爛無作為。

本刊掌握，新北地院內部對於院方的新聞稿內容，不少人持不同意見，有人還想辭官不幹，此外，幕後還有一名監委頻出意見，究竟新北院態度有無受到影響，引起議論。

此外，各界也擔心，少年事件處理法恐過度保護，成為犯罪集團鎖定的司法漏洞，有毒梟或詐團紛紛將魔手伸向「涉世未深」的少年成為社會一大隱憂，就連國中生割頸案受害者家屬，3日也發布公開信，懇請政府重新審視少年事件處理法年齡及相關配套措施，認為只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生。

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