下次要帶爸媽來！到台灣出差「見3幕」後勁大　陸網點頭：有人情味

▲原PO到台灣出差。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

邊境解封後，台灣也迎來越來越多觀光客，一名大陸網友表示，來台灣出差一趟，回去之後後勁很大，台灣女生都很有禮貌且溫柔，每句話的最後都會「謝謝」，導致她不自覺也跟著說謝謝，還去故宮博物院逛逛，讓她大開眼界，決定之後要帶爸媽到台灣旅遊。

原PO在小紅書發「去了一趟台灣！後勁好像有點大」，在韓國工作打拚，一直很想到台灣看看，因為出差的緣故，剛好有機會來台灣；走過身邊的每個人，都用著她熟悉的語言在說話，讓她感覺到歸屬感，路上的招牌、廣告都是她熟悉的中文字，遇到的每個台灣小姐姐都很溫柔，每句話的最後都會說「謝謝」，導致她也開始主動說謝謝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比起101附近的大樓都市感，原PO更喜歡小巷子裡的氛圍，一排排的房子雖然不高，但排在一起卻很有氣氛，忙裡偷閒還去逛了故宮博物院，「看到了鎮館之寶一葷一素，還有數不清的寶貝」，暗自決定下次要帶家人來旅遊，「只是淺嘗而已，已經讓我開始念念不忘」。

貼文曝光，許多大陸網友也喜歡台灣，「剛從台灣回來，真的好喜歡很有人情味的地方，適合華人居住，我都盡量走路享受時光」、「很多年前去過台灣，奶茶真是太好喝了！夜市也很棒」、「超想去台灣，有生之年一定要去一次」。

▼故官的展示品讓她印象深刻。（圖／資料照）