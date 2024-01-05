陸情侶「來台玩10天」完全不想走　驚喊：台灣公車狂飄移

▲101煙火。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一對大陸情侶先前來台旅遊10天，一連朝聖4個城市，還到處吃美食，而豐富的夜市小吃更讓他們讚嘆連連，甚至胖了好幾公斤；最後，女生也給予高評價，直呼「台灣是第一個旅行完全不想走的地方。」

女網友昨在小紅書發文提到，「今天是結束台灣十天旅行回家的第一天，和男朋友都覺得心裡空落落的，下飛機就知道離昨天還在吃的黑豬肉香腸很遠很遠了。」

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原PO表示，對於他們這種小吃夜市愛好者來說，台灣真的是絕佳的生活地區，10天裡嘴就沒有停下過，「結果到家發現我胖了2.5kg，男朋友胖了4kg。」

▲饒河夜市。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄭遠龍攝）

另外，她也忍不住笑說，「想知道為什麼台灣的公車好像在飄移？抓了欄杆或者把手，還是能整個人被前甩後甩，很想得到一些公車搭乘經驗。」

最後，她感嘆，「覺得10天真的太短了，去了台北、台南、墾丁、花蓮4座城市，每個城市都還有一些想去但來不及去的地方。不過因為剛好處於聖誕和跨年的節日裡，可以感受到台灣人喜氣洋洋的氛圍，也看到了一直有所耳聞的101煙火，這10天真的太有意義了。」

對此，網友們紛紛回應，「為什麼都跳過桃園？桃園有活魚三吃，還有水族館，也有很多夜市」、「台灣公車很恐怖，以前小時候上學搭得有陰影了，長大後再也不搭」、「歡迎下次來台中」。

▼他們超愛台灣的夜市小吃。（圖／翻攝自小紅書／陳年年）