涉收大陸資金遭收押！馬治薇稱絕無危害國家社會　喊話：不會屈服

▲桃園市無黨籍立委候選人馬治薇（前）涉收中共金援參選，5日被法院裁定羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者劉人豪／台北報導



爭取民眾黨提名未果、後來以無黨籍身份參選桃園市的立委候選人馬治薇，5日因涉嫌接受陸方虛擬貨幣資助百萬元，被桃園地院裁定收押禁見，民眾黨今（6）日以馬治薇違反相關廉政規範，並影響黨聲譽情節重大開除黨籍。對此，馬治薇表示她熱愛台灣，是個單純的年輕人，「在選舉前夕突發事件，令人不解，但也不會屈服。」

馬治薇今於臉書發表聲明指出，近日有關馬治薇新聞造成社會大眾不安紛擾，至感抱歉。馬治薇熱愛台灣，是個單純的年輕人。馬治薇決定參選後，競選期間獲得熱心選民支持，並積極為大家服務争取權益，這次在選舉前夕突發事件，令人不解，但也不會屈服。

▲馬治薇發出聲明 。（圖／翻攝自Facebook／馬治薇（小馬））

馬治薇表示，在此感謝所有支持者，馬治薇及競總也絕對沒有涉及任何危害國家社會的不法行為。素人參政，政治複雜，但為選民服務的熱忱絕對不會改變。相關細節涉及偵查不公開及證據保全，將適時再向社會大眾報告。

另律師也表示，關於馬治薇立委候選人於6日新聞媒體報導所載之司法案件，報導內容多處與事實不符，惟基於偵查不公開原則以及證據保全，將於法律程序上維護其清白，並爭取權益，同時為避免遭有心人士曲解操弄，在此請大家勿散布影響選情的不實言論，並感謝社會大眾的關心。