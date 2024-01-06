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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

涉收大陸資金遭收押！馬治薇稱絕無危害國家社會　喊話：不會屈服

▲桃園地檢署指揮市調處昨天約談桃市第一選區無黨籍立委候選人馬治薇，複訊後今天上午向桃園地院聲押，圖為上月在桃園市選委會抽籤畫面。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市無黨籍立委候選人馬治薇（前）涉收中共金援參選，5日被法院裁定羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者劉人豪／台北報導

爭取民眾黨提名未果、後來以無黨籍身份參選桃園市的立委候選人馬治薇，5日因涉嫌接受陸方虛擬貨幣資助百萬元，被桃園地院裁定收押禁見，民眾黨今（6）日以馬治薇違反相關廉政規範，並影響黨聲譽情節重大開除黨籍。對此，馬治薇表示她熱愛台灣，是個單純的年輕人，「在選舉前夕突發事件，令人不解，但也不會屈服。」

馬治薇今於臉書發表聲明指出，近日有關馬治薇新聞造成社會大眾不安紛擾，至感抱歉。馬治薇熱愛台灣，是個單純的年輕人。馬治薇決定參選後，競選期間獲得熱心選民支持，並積極為大家服務争取權益，這次在選舉前夕突發事件，令人不解，但也不會屈服。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／馬治薇（小馬））

▲馬治薇發出聲明 。（圖／翻攝自Facebook／馬治薇（小馬））

馬治薇表示，在此感謝所有支持者，馬治薇及競總也絕對沒有涉及任何危害國家社會的不法行為。素人參政，政治複雜，但為選民服務的熱忱絕對不會改變。相關細節涉及偵查不公開及證據保全，將適時再向社會大眾報告。

另律師也表示，關於馬治薇立委候選人於6日新聞媒體報導所載之司法案件，報導內容多處與事實不符，惟基於偵查不公開原則以及證據保全，將於法律程序上維護其清白，並爭取權益，同時為避免遭有心人士曲解操弄，在此請大家勿散布影響選情的不實言論，並感謝社會大眾的關心。

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