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前美女主播合體小金剛！高雄最正「七年級」處長喊：延續鳳山發展

▲前美女主播張硯卿加入許智傑的街掃車隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前美女主播張硯卿加入許智傑的街掃車隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

選戰前超級星期六，前美女主播後來轉任高雄市政府行政暨國際處長張硯卿也現身輔選團隊，今（6）日上午高雄市經發局長廖泰翔、行政暨國際處長張硯卿也來到許智傑的車隊掃街，兩人都是陳其邁團隊中形象清新且年輕的七年級首長，此次在選戰最後一週在假日加入站台輔選行列，受訪皆特別感謝許智傑委員對於高雄建設、招商引資以及國際交流發展的付出。

民進黨立委許智傑上午和立委莊瑞雄，從競選總部出發進行車隊掃街，高市府經發局長廖泰翔、行國處長張硯卿陪同，立委許智傑表示，感謝泰翔、硯卿兩位非常年輕的局處長利用假日時間來幫忙輔選，相信對於爭取年輕選票會非常有幫助，也感謝台北的同事莊瑞雄學長，從台北特地趕下來。接下來也會全力拚勝選，繼續為鳳山的發展和建設來打拚。

▲前美女主播張硯卿加入許智傑的街掃車隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張硯卿為高雄市政府行政暨國際處長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

上午車隊掃街所經之處，廖泰翔與張硯卿頻頻揮手向民眾喊話請託，希望大家一起繼續支持許智傑委員，延續鳳山以及高雄的建設發展。廖泰翔受訪表示，許智傑委員對於鳳山的貢獻，不論是產業發展、中央部會溝通，都扮演非常關鍵的角色，以成功招商三井為例，「因為有委員關鍵的協調，才能讓三井百億元的投資案順利落地，高效率簽約、動土」；而先前鳳山儲能廠爭議，在當時高雄市還沒有頒布要點的情況之下，也非常感謝委員向中央能源局、標檢局與台電進行協調，才讓案件有了轉圜的空間，能夠守護在地居民、完成遷廠。

行政暨國際處長張硯卿特別感謝許智傑委員支持高雄的國際交流，尤其委員長期在交通委員會，不只為高雄爭取重大建設，包括現在高雄和姐妹市釜山天天有航班，也是許智傑委員持續爭取的成果。包括衛武營藝術中心、鳳山車站、客家建設、三井進駐及捷運黃線動工，張硯卿特別提到：「我小時候也是在鳳山長大，因此返鄉後對於鳳山的改變、高雄的轉型特別有感。所以非常希望最了解鳳山、也最認真為高雄打拚的許智傑委員順利連任，延續鳳山發展也繼續照顧高雄市民。」

選戰最後關頭，陳其邁全力輔選催票，倒數一週，團隊中的年輕面孔也積極加入輔選行列，並且首站選擇力挺鳳山許智傑，就是為了爭取最大支持，讓許智傑能夠再次順利連任。

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