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余天現身輔選「沒不分區是小事」　為李坤城站台喊大局為重：挺民進黨

余天。（圖／翻攝自Facebook／余天、李坤城、黃揚明）

▲余天。（圖／翻攝自Facebook／余天）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴昨（5日）晚間出席民進黨立委候選人李坤城「李坤城三重大團結勝選音樂晚會」造勢活動，現任立委余天也現身輔選，他表示，雖然自己不在不分區名單中，那是個人的小事，沒關係，呼籲鄉親要力挺民進黨國會過半，讓李坤城當選。更與李坤城握手合唱經典名曲「回鄉的我」。

民進黨立委余天自薦進入不分區立委名單未如願，未在新北市造勢場合現身，引發討論。余天日前才與立委候選人李坤城一同登台，他說，自己親自致電給賴說「真歹勢」，盼賴繼續延續總統蔡英文執政，「自己顧咱的所在，這才是對的！」隨後余天也開始輔選行程、全台走透透，昨也現身本命區三重為李坤城造勢。

余天昨日致詞時也指出，這三組人哪一組最像總統？再笨也知道選賴清德、蕭美琴，雖然自己不在不分區，那是個人的小事，大局最重要，呼籲支持者要力挺民進黨國會過半，讓李坤城當選，他更與李坤城握手合唱經典名曲「回鄉的我」。

蕭美琴也出席「李坤城三重大團結勝選音樂晚會」，蕭表示，每四年都要選出帶領台灣的司機，在蔡英文總統帶領這幾年，國家實力的發展看到成果，即便遇到障礙還是安全穩健地前進。賴清德過去四年就坐在蔡英文旁邊，熟悉路況、了解路況，哪裡有障礙和困難，他都清楚。要選有經驗的人，帶我們走對的路。

蕭美琴表示，蔡英文帶大家走「對的路」上架台灣，第一條對的路是，加強基礎建設的路，讓國家競爭力變得更強。第二條路是讓世界投資台灣，也讓台灣產業走向世界。她提到，台灣對全世界的出口成長七成，包括對歐洲成長超過五成，對新南向國家超過六成，對日本出口成長超過七成，對美國更是超過120%。

第三條路是擴大對人民的照顧，包括0-6歲國家一起養，長照預算也從八年前的54億，成長到超過876億，未來對長輩的照顧會愈來愈好。第四條對的路是嚴守財政紀律，我們投資未來，沒有債留子孫。蔡英文八年執政，總共還債超過9千億，是史上最會還債的政府。

第五條對的路，是民主自由的路，現在國際社會的共識，就是要守護台海和平、守護台灣民主自由的價值。蕭美琴也提到，台灣是世界良善的力量，這幾天日本面臨地震災害，台灣人第一時間就伸出援手，「德不孤、必有鄰」，台灣幫助世界，國際上的朋友，也絕對不會讓台灣孤單。

蕭美琴指出，蕭美琴說，前兩天播出的「在路上」廣告，蔡總統把車鑰匙交給我們，我們會接棒繼續做。她形容選國家領導人，就像大家坐車，駕駛當然要找知道路怎麼開、有經驗的最好。三組候選人中，最有經驗、歷練最完整的，就是賴清德、蕭美琴這組。

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