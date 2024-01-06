蔡正元控台大碩論涉抄襲　林靜儀反擊：越級打怪！浪費社會資源

▲前立委蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

前立委蔡正元6日在臉書發文表示，他接獲台大人士檢舉稱民進黨立委候選人林靜儀台大分子醫學研究所碩士論文《早期妊娠貧血與母血唐氏症篩檢偽陽性率之關聯》恐涉及抄襲，查重抄襲重複率高達27%。對此，林靜儀回應，本人全英文的碩士論文完全符合論文印注規範，更開轟蔡正元「挑戰次專科研究會不會太越級打怪？浪費社會資源。」

蔡正元今日在臉書發文指控，他的臉書專業接獲台大人士檢舉，稱林靜儀取得台大分子醫學研究所碩士，其論文《早期妊娠貧血與母血唐氏症篩檢偽陽性率之關聯》恐涉及抄襲，查重抄襲重複率高達27%。蔡正元指出，林靜儀的碩士論文有7052字，抄襲重複有1904字，質疑「是否抄襲論文以獲得碩士學位？」

對於該指控，林靜儀反擊，第一，本人全英文的碩士論文完全符合論文印注規範，請蔡正元先生具體指出所謂的抄襲處，以及貼文中字數和比例是如何推論而出？不要只想用潑髒水方式，幫同黨立委候選人顏寬恒轉移六千萬債權未申報的爭議焦點。第二，醫學論文跟社會科學論文寫法並不相同，根本張飛打岳飛，醫學研究不是在拼字數的，基本上好的研究二張紙就能上頂級期刊，質疑論文字數少真的笑死。

第三，林靜儀開轟，系統跑一跑就見獵心喜，知道重複的部分是專有名詞嗎？「trisomy 21」是專有名詞，要怎麼引述來源？是可以把ventral abdominal wall defect拆開來寫嗎？她痛批，「受不了！沒東西可以打，又想幫立委顏寬恒轉移財產問題焦點，竟然跨組挑戰醫學論文，我是做prenatal genetic counseling的，挑戰次專科研究會不會太越級打怪？浪費社會資源。」

林靜儀強調，國民黨有時間用低劣抹黑手段幫顏寬恒轉移債權六千萬未申報的焦點，根本提油救火，不如跟顏寬恒討論如何好好規劃中二選區的發展，不如讓顏寬恒正面回應財產申報不實、司法爭議。

▲林靜儀反擊蔡正元是越級打怪。（圖／記者許權毅攝）