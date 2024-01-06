轟「用詐騙遮無能」　侯辦細數綠失政揭賴清德「不敢說的真相」

▲侯友宜競選辦公室召開「民進黨用詐騙來遮羞－揭露賴清德不敢面對的無能真相」。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

侯友宜競選辦公室今（6）日由國政顧問團召集人杜紫軍、國政基金會經濟組召集人林祖嘉、發言人柳采葳召開記者會，轟民進黨政府常用不實的數據及話術，作為施政無能的遮羞布，從經濟表現、債留子孫、房價高漲、貧富差距擴大、少子化問題等面向，掀開遮羞布，讓真相公開。

林祖嘉表示，賴清德競辦聲稱，疫情期間台灣的經濟成長率，是全世界第1名，但不管是國外的IMF國際貨幣基金，或是國內主計總處的公開資料，台灣經濟成長率在2020、2021、2022年的世界排名，分別是第12、63、136名；根本是節節敗退，哪來的世界第一？

林祖嘉指出，蔡英文曾說「台灣經濟處於過去20年來的最好狀態」，但真相是，過去三年台灣通膨嚴重，消費者物價指數（CPI）過去兩年，也就是2022、2023的年增率都超過2%，國內的民生用品消費及外食消費漲幅，更遠遠超過CPI，也就是說，薪資成長幾乎都被通膨吃掉。

林祖嘉接著說，蔡英文在今年元旦談話中提到，自己是還債最多的政府，但真相卻是，中央政府的國債還在繼續增加中，已經高達5兆9488億元，七年下來，債務整整增加了5500億元，這其中還未包含蔡政府已同意，但還沒編成的三項特別預算，未來還要再借6790億元。

至於電費，林祖嘉說，因民進黨錯誤的能源政策，漲了3次，表面漲幅逼近23%，但為了解決台電瀕臨破產的問題，蔡政府用人民納稅錢，彌補台電缺口達2500億，根本就是名符其實的「電費小偷」。

曾經擔任行政院副院長的杜紫軍也為持續下降的國內出生率提出警告，2022年只剩下13.9萬，已經低於死亡人數，但這種生不如死的情況，並非不能解決，馬英九執政期間，生育數字曾經有所成長，就在於當時提出了育嬰留職停薪補貼，並給與父母親產假，解決一部分青年人所擔心的問題，但反觀蔡英文任內，沒有任何措施，完全束手無策，才讓出生數直直落。

杜紫軍強調，拿出實際的數據，是要凸顯民進黨完全沒有一個執政黨應有的態度，人民將國家託付給民進黨，但民進黨不但沒有做好，反而用許多「高明話術」來欺騙人民。蕭美琴在政見發表會說，「知道有些民進黨人背離原本的初衷，但仍希望大家給他們機會」，但是，人民已經給你八年時間，只看到會欺騙人民。這次大選，請中間選民支持誠信、正派、清廉，並且會提出問題解方的侯友宜，取代不誠實的政府，帶給人民更多的幸福。

柳采葳表示，有一種好叫民進黨覺得你好，民進黨膨風成性，卻不願意面對真相。賴清德膨風疫情期間台灣經濟成長率全世界第一，但根本並非事實；而台灣的薪資成長也被通膨吃掉，高物價和高房價讓人民苦不堪言，民進黨只願活在平行時空。甚至為了守護非核家園的神主牌，極力發展再生能源，而導致的電價成本增加，要用人民納稅錢幫台電增資2500億元。

柳采葳說，民進黨不願意面對的問題，就侯康配來面對；民進黨不願意解決的問題，就侯康配來面對解決，這次選舉一定要投給一個誠信、正派、能解決問題的政府。



