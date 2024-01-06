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社會 社會焦點 保障人權

恐怖男電線勒前女友！抓去旅館囚禁8hrs　殺人未遂重判8年4月

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲劉男懷疑前女友跟其他人搞曖昧，竟勒控制自由8小時，遭判8年4月。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

記者劉人豪／嘉義報導

嘉義一名劉姓男子，因為懷疑前女友跟其他人搞曖昧，除了傳訊恐嚇前女友外，還企圖挽回，但前女友完全不理會，心生不滿帶電線闖前女友家勒她，還把前女友帶往汽車旅館控制自由8小時，前女友趁隙逃跑後報警。嘉義地方法院審理後，依殺人未遂等罪，判有期徒刑8年4月。

判決書指出，劉男與女友分手後，2023年6月3日，以通訊軟體「LINE」傳送，「都無所謂了，命一條而己，隨便了，妳今天沒抱住我，我車上拿槍了」、「看懂妳了，注意了，我命不要也可以」等訊息給女友。

劉男持續傳訊息欲挽回前女友，但前女友不接電話、不讀訊息，劉心生不滿，攜帶電線1條，於2023年6月11日凌晨前往前女友住處，自2樓落地窗侵入前女友房間，前女友於熟睡時遭劉男驚醒，劉男稱「敢玩弄我，要給妳死」後，用電線絞勒前女友，前女友因腦部缺氧陷入昏迷後始鬆手。

劉男見前女友昏迷後，將監視器電源拔除後，把前女友從2樓房間搬下1樓後，拖行至自用小客車上，而拖行過程中也造成前女友身體多處受傷，劉男把前女友載往汽車旅館，並拔掉室內電話線，前女友在汽車旅館醒來後，要求帶其就醫，6月11日上午退房後，劉男把前女友帶回老家安置，前女友於劉男暫離之際趁隙脫逃，逃至台3線上向恰巧經過的父親求救，由父親帶同報警。

劉男辯稱，因受前女友言語刺激，一時氣憤，於到前女友房間旁之儲藏間拿取電線，並非攜帶電線侵入，否認有何殺人之犯意，「我到房間搖醒她後，因為氣不過她說的話，所以我就到隔壁儲藏間拿電線，回到房間勒她的脖子。但我沒有勒很大力，我看她臉色變了就放開了」。

嘉義劉姓男子懷疑前女友和他人曖昧，涉嫌傳恐嚇訊息，令女子心生畏懼，又不斷訊息、電話企圖挽回感情，女子不理會引起他不滿，涉嫌攜帶電線潛入纏絞勒昏女子後拖往汽車賓館，再載回竹崎鄉住處，女子趁隙脫逃報警。嘉義地院依犯殺人未遂等罪，判應執行有期徒刑8年4月。可上訴。

法院認為，劉男前後所述不一致，且避重就輕，藉此減輕其行為責任意圖明顯，且電線是劉男攜帶進入前女友家中。另外頸部傷勢照片，可見即使已經過近10個小時，頸部之勒痕仍然清晰可見，且依照片痕跡，不排除劉男以電線纏繞告訴人頸部不只1圈。

前女友幫說情「我覺得他應該真的也沒有多壞，也沒有真正想要我死」，不過法院審酌，劉男僅因懷疑前女友其他異性過從甚密，不思理性面對2人之分手，竟傳送訊息恐嚇、勒暈前女友，剝奪前女友行動自由約8小時，嘉義地方法院依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，又犯殺人未遂罪，處有期徒刑7年10月，又犯剝奪行動自由罪，處有期徒刑10月，應執行有期徒刑8年4月。

法院認為，劉男就其絞勒前女友所持兇器之來源、絞勒前女友前之言行、前女友遭絞勒後之身體反應等重要事項，仍避重就輕，所述多有不實，實難認其業已真心悔悟。裁定自今年1月9日起，延長羈押2月。

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