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社會 社會焦點 保障人權

獨／水泥工難忘舊愛帶武士刀上門談判　見情敵躺床上怒揮刀

▲▼內湖分局。（圖／翻攝Google Maps）

▲圖為內湖警分局外觀。（圖／翻攝Google Maps）

記者張君豪／台北報導

的北市內湖區安康路去年12月30日發生一起情殺案；據警方調查，家住新北市汐止區的泥水師傅李男（34歲、有毒品前科）不滿與前女友分手後舊愛另外結交其他男友，加上前女友為安撫他情緒，有時還會傳訊息問候他，讓李男誤以為逝去的感情還有挽回機會，當天開車到內湖找女友談判，未料進入女友租屋處卻發現她正與新男友睡在床上，醋勁大發的李男怒不可遏，當場拿刀攻擊前女友新歡李男，被害人肩膀被刺血流如注，女方嚇呆立刻上前制止「你不可以這樣！」並報警求救，這名恐怖情人當場被逮。

據了解，當天李男從汐止開車到內湖安康路前女友租屋處，因現場為舊公寓5樓頂加套房，公寓1樓、5樓鐵門均未上鎖，李男順利上到頂加套房，進入前女友屋內卻發現前女友正與新任男友林男（34歲）睡在床上，李當場抓狂，拿出預藏的小武士刀，二話不說就朝林男身上猛砍。

林男肩膀中刀，當場血流如注，李女（26歲）見狀立刻上前制止並報警求助，內湖警方到場發現林男肩膀遭刺入1刀，立即呼叫消防局救護人員到場協助包紮送醫，並當場逮捕行兇的李男，查扣作案用小武士刀一把。

李男落網後態度平靜，他向警方表示，因前女友仍有傳訊息問候，他以為雙方還有復合可能，才會想要登門找前女友深談，但對於攜刀動機卻無法交代；李男平常擔任裝潢泥水師傅，自稱難以走出情傷，當天才會到前女友住處，但警方認為李嫌攜刀前往「根本就是恐怖情人」。所幸林男經送醫治療後傷勢穩定，警訊後依殺人未遂罪嫌將李男移送法辦。

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