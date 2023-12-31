沒穿內衣看電影　舞蹈系嫩妹遭強吻胸部！色男辯「以為她懂」

▲小凝沒穿內衣見網友，誤認同意約砲慘遭性侵。上為示意照，無關本案。

記者陸運陞／綜合報導

大學剛畢業的小凝（化名），日前透過交友軟體結識男網友，2人相談甚歡，但多次約見面無果。12月初，2人相約在男方台北市住處看Netflix影集，赴會時，男網友發現小凝未穿內衣，竟強吻胸部，並對其上下其手，小凝受到驚嚇奪門而出，並立即報警。男網友卻稱，「沒穿內衣來赴約，我以為她懂。」

據了解，大學就讀舞蹈系畢業的小凝，目前仍在待業。11月份，無聊下載交友軟體使用，想結識新朋友，意外認識到住在台北市大安區的Joe。沒多久，2人變成無話不說的好友，甚至聊到之前與其他男網友碰面，約看MTV遭強擁的驚險過程，Joe趁機提起一起看電影的邀約，並表示想「抱抱看電影」。

12月初，小凝閒來無事，再度打開交友軟體與Joe談心，聊天過程Joe表示，今天不用上班，想邀小凝到家中看Netflix電影。2人約定時間後，小凝騎車到台北市大安區通化街Joe所租的套房，進到房內，Joe要她先在床上休息，並表示要先去洗澡，小凝就獨自在房內看起影片。

Joe洗完澡爬上床，就自然地強拉小凝並用力抱入懷中，沒多久便開始索吻，發現小凝沒穿內衣之後，Joe竟獸性大發，無視小凝反抗開始亂摸，並直接大膽的親吻胸部，小凝才驚覺不妙，用力掙脫後拿上衣物逃離，並立即前往警局報案。

警方傳喚，Joe卻稱，聊天中就有暗示要「約砲」，當天對方又未穿內衣赴約，以為對方懂意思，才會對其做出舉動。對此，小凝表示，因之前就讀舞蹈系，養成不穿內衣的習慣，但會加穿一件襯衣，並非男方所認知的同意「約砲」，訊後，警方依性侵害防治條例移送偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​