他好奇「一堆人停好車卻不回家？」　網淚揭心聲：等你結婚就懂

▲有些人停好車後，喜歡獨自在車上待一段時間。（示意圖／達志影像）



記者郭卉寧／綜合報導

即便是感情很好的情侶或夫妻，都需要一些私人空間，好好享受獨處的時光。日前，就有一名網友好奇發問，常看到有人停好車後，就待在車內不出來，「是在幹嘛？」貼文曝光後，釣出一大票有共鳴的人直呼：「等你結婚就知道！」

原PO在PTT八卦板發文表示，晚上偶爾會到戶外的停車場散步，常常看到有人把車開進來後，就開著引擎，一個人待在車裡，「到底要幹什麼？」他疑惑地指出，無論是吃東西、看電影或睡覺，在家應該都比車裡更舒適，「為什麼很多人會停好車後，一個人待在車內很久？」

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貼文曝光後引起熱議，不少人紛紛回應，「看Netflix」、「很自在的時候」、「在車子裡面放空很療癒，你可以試試」、「剛好播到最愛的歌，當然要聽完」、「純粹不受打擾的小宇宙，很療癒也很放鬆」、「我爸以前有這樣過，後來去看，他睡著了」、「有時候還真的會這樣，在車內聽音樂滑手機很爽啊」。

此外，還有一票人直呼，結婚後就會懂車內是自己的小宇宙，「等你成家了就知道QQ」、「等你有老婆就知道惹」、「等你結婚生小孩之後就懂了」、「以前不知道，現在深有體會」、「不想回家，車子才是男人空間」、「結婚後車上才是自己的小宇宙」、「這個叫車內小宇宙，擁有自己的空間，沒有需要扮演的角色」。