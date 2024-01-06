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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強幕僚「裝路人」堵苗博雅辯廢死　苗勸法條看清楚「達一共識」

▲▼台北市議員苗博雅市政質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲立委候選人苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

大安區立委候選人苗博雅（5日）晚間在選區拜票時，突遇一民眾要求表態對「廢死」以及「多元、多數意見」看法，而該位民眾是國民黨候選人羅智強幕僚，苗舉相關法條及馬英九時代簽訂兩公約回應；羅幕僚則語出驚人表示，若侯友宜選輸賴清德是否也可不算數？因為要尊重少數意見。一場「路邊激辯」最後在支持者打斷下落幕。

羅智強幕僚表示，台灣無期徒刑並非終身監禁，認不認同死刑犯從監獄放出來，現在25年可假釋、但現在平均13年就假釋。苗博雅回應，25年可假釋是民進黨政府修改，而國民黨執政時是10年就可假釋，民進黨把假釋門檻提高，現在的平均數字是國民黨執政時期案件累積，現行法要25年以上，要先把法條搞清楚。

羅智強幕僚強調，自己住附近、剛好遇到，想說可以當面問你；他也跳針表示自己是從網路上查資料。苗博雅回應，要把法條弄清楚，不要把修法前後資料混淆，過去有一起鄧如雯殺夫案，就是女性長期被家暴，在丈夫睡夢中殺害他，兩人會結婚就是被丈夫強制性交、家人強迫要嫁，這個鄧如雯也是殺人犯，要不要關到死？

羅智強幕僚則舉例，有罪證確鑿殺人犯死在監獄內，未被執行死刑，並重複跳針詢問3次。苗博雅質疑，你剛剛也是問殺人犯，鄧如雯同樣是罪證確鑿殺人犯，你的問題並不精確，你剛剛舉的案例是在監獄去世，他有被放出來嗎？

此時羅智強幕僚情緒激動表示，近期殺人重罪有法官宣判、也有國民法官宣判。苗博雅回應，答錯，現在台灣的殺人重罪是由國民法官審判，6個國民法官加上3個職業法官，國民對於法律的感情已經放在其中，若國民法官認為要判死刑，這個案件就會被判死刑，台灣審慎執行死刑依據是兩公約施行法，是馬英九執政時期制定的。

苗博雅表示，自己就法論法，法律專業問題就準備好再來討論，「你是羅智強的幕僚，但是你的專長不應該只有拍抖音，你應該要自我要求，自我精進，你既然全程錄影，從第一秒到最後一秒全部放上，不要把苗博雅的話掐頭去尾，你是政治幕僚，不要愚弄選民，對自己要求不能這麼低。」

對於羅智強幕僚是否主張前述罪證確鑿殺人案是否該判死刑？苗博雅強調，死刑不是你判的也不是我判的，我們已經達成共識，就是交給國民法官去判斷，國民法官是蔡英文執政時期最重要司法改革，現況就是交由國民法官判斷，請問還有什麼問題？

兩人最後討論到是否尊重多元意見，羅智強幕僚更語出驚人，他說如果侯友宜選輸賴清德，是否也可主張不算數，因為有一定少數意見？苗博雅表示，這不是不算數，台灣有相關法律制定。此時也有苗博雅支持者跟民眾看不下去打斷，結束這場「路邊激辯」。

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