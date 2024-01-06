年輕人不滿藍「趙稱不能怪他」　朱立倫：國民黨就是改革才提名侯康

▲朱立倫陪同侯友宜車掃，兩人並於活動前受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨副總統候選人趙少康昨演講表示，年輕人對國民黨印象不太好，「這跟我有什麼關係」，引發討論。國民黨主席朱立倫今（6日）表示，國民黨改革不但要做，且是不斷在改革；國民黨就是改革，今年才會提名總統候選人侯友宜、國民黨就是要改革，今年才會有趙少康、國民黨就是不斷在改革，今年才推出最好、最強的不分區候選人，國民黨一定要持續改革。

趙少康5日在高雄科技大學演講，有學生提問，年輕人普遍不挺國民黨，是否有辦法改善？趙少康回應，「年輕人對國民黨印象不太好，這跟我有什麼關係」，他離開國民黨30年，比年輕人還早對國民黨感到不滿，之所以回來，就是希望能好好改造、改革國民黨，「大家可以對國民黨不滿，不要對我不滿，這是兩回事。」

朱立倫6日陪同國民黨總統候選人侯友宜在板橋車隊掃街，活動前他受訪時被問到此事時表示，國民黨改革不但要做，且是不斷在改革，如果國民黨沒有改革，去年怎麼可能讓40幾位年輕人當選民意代表？更有全台灣有史以來最多的女性縣市長候選人？國民黨就是改革，今年才會提名侯友宜；國民黨就是要改革，今年才會有趙少康。

朱立倫也說，國民黨就是不斷在改革，今年才推出最好、最強的不分區候選人，反而是民進黨不分區就是派系分贓、權力分配，完全不知道改革的民進黨、黑金腐化的民進黨、貪污弊案一堆的民進黨，才是真正要被下架。朱呼籲支持者，一起團結所有力量，讓台灣持續改革，國民黨一定要持續改革。

朱立倫更強調，大家共同往所有民意支持的力量來努力，這段時間大家都很辛苦，國民黨秉持最高善意，從來沒有回嘴，從來沒有罵人，都是希望大家最後團結所有力量。