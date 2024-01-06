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吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼　跳02搖幫基進黨拉票

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣基進創黨人陳奕齊、台灣基進港湖立委候選人吳欣岱上《賀瓏夜夜秀》受訪。期間，吳欣岱大嗆民眾黨總統候選人柯文哲、競爭對手高嘉瑜，還換上比基尼Cosplay動畫《航海王》的娜美大跳「02搖」拉票。

主持人賀瓏開頭詢問日前基進黨鬧場黃國昌的事件，吳欣岱立刻笑回，「喔，我們是拿太陽花丟垃圾」。另外，談到館長陳之漢，吳欣岱也說，「你說那個要告我，結果敗訴的陳之漢」、「罵我又罵不過，只會講髒話」。

吳欣岱也表演自創的饒舌歌曲《民眾黨之歌》，大嗆柯文哲及高虹安，然而唱歌過程卻都沒有對拍，直到副歌時才帶著全場大唱「柯P、柯P，買農地長出水泥。柯P、柯P，最愛兩岸一家親。柯P、柯P，市長倒數第一名。柯P、柯P，媽寶仇女他最行，媽寶主席」，並在最後擺出類似mic drop的帥氣動作。

▲▼吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼　跳02搖幫基進黨拉票。（圖／翻攝STR Network YouTube）

▲港湖立委候選人吳欣岱唱RAP狂嗆民眾黨。（圖／翻攝STR Network YouTube）

「我覺得現在剩不到幾天，不要再唱了，會掉票」，賀瓏表示，之前跟吳欣岱拍片後，對方竟說「想要靠美色來競選」。對此，吳欣岱則回，「你這樣講得很像我是一個靠美色競選的候選人，我是靠實力啊，只是我剛好也有美色而已」。

事後，吳欣岱穿上比基尼、牛仔長褲，Cosplay娜美說，「我剛剛RAP比扯鈴強吧」，現場突然一陣沉默，賀瓏則迅速救場笑說，「差…不多」。在觀眾鼓舞之嚇，吳欣岱大跳「02搖」拉票。她邊跳邊喊著「政黨票4號、吳欣岱2號」，而賀瓏也加入一起跳。

▲▼吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼　跳02搖幫基進黨拉票。（圖／翻攝STR Network YouTube）

▲▼吳欣穿比基尼跳02搖。（圖／翻攝STR Network YouTube）

▲▼吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼　跳02搖幫基進黨拉票。（圖／翻攝STR Network YouTube）

該影片上傳4小時，於6日凌晨0時48分累積17.2萬觀看，獲得4185讚、12278倒讚及3020則留言。網友看完紛紛留言，「很棒的一集，幫大家15分鐘過濾掉一個黨」、「真的要感謝賀瓏跟夜夜秀願意給所有人舞台，每個人會憑實力得到他該有的待遇」、「只能說，賀瓏能主持這場還能維持話題，真的很了不起」、「夜夜秀就是一個讓所有人都有發聲機會的地方，至於來賓的好壞大家心裡都有數」。

也有人說，「天啊，連趙少康都比你討喜，人家都是被糗，但圓融地化解，至少讓人覺得有風度會自嘲，節目效果很好，幫國民黨洗印象。這基進到處得罪人，講話貶低他人，尖酸刻薄，仇恨對立，藍綠白黃都酸幾句，才藝表演倒是很自得其樂，讓別人尷尬。別的外科醫師看到吳小姐您這樣才會拜託你不要這樣吧。酸人招仇恨就是你們的形象嗎？上次煎魚還算有哏，這次恭喜你們真的敗選票了，比起投基進，我寧願投給歐巴桑聯盟」。

▲▼吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼　跳02搖幫基進黨拉票。（圖／翻攝STR Network YouTube）

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