3／8前到這24處觀光有獎拿！拍照傳LINE「抽5萬旅遊金」

▲觀光署推出「觀光亮點壯遊記」活動。（圖／觀光署）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光署推出「觀光亮點壯遊記」活動，，只要在113年3月8日前拍下與「第一屆觀光亮點獎的24個獲獎亮點」的合照，上傳至指定LINE官方帳號，就有機會獲得旅遊金5萬元、知名飯店總統套房、燈塔旅宿、高鐵假期、台灣好行套票，好禮總價值超過50萬元，且玩越多抽獎機會越多。

觀光署表示，第一屆觀光亮點獎經過民眾投票與專家學者嚴選，24處觀光亮點以新穎設施、創新體驗及貼心服務，從123處參賽景點或活動中脫穎而出。

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獲獎觀光亮點包括武陵農場、雪霸國家公園、新屋石滬故事館、草嶺古道、福壽山農場、拉拉山國家森林遊樂區、二延平步道、高美濕地、經武坑道、屏東六堆、桐遊台灣客家文化館、台中爵士音樂節、檜意森活村暨嘉義製材所、奮起湖、台南山上花園水道博物館、蓮池潭、清境農場、冬山河、鄒族逐鹿文化園區、新社花海暨臺中國際花毯節、舊山線鐵道自行車、深澳鐵道自行車、台灣優格餅乾學院、鹿港溪等。

▲武陵農場櫻花季將至，民眾至當地旅遊拍照還有機會抽大獎。（圖／公路局）

觀光署為了鼓勵民眾前往全臺最具魅力觀光的亮點搶鮮遊，不僅祭出5萬元旅遊金，另與高鐵公司等單位合作，推出多項好禮，如價值超過3萬元的澎湖福朋喜來登酒店、梨山賓館及春院子民宿總統套房，價值萬元以上的高雄圓山大飯店湖景套房、澎澄飯店璀璨行館、礁溪老爺酒店雙人住宿券、高美燈塔旅宿套房、2萬元高鐵假期兌換券再加2仟元抵用券、迪士尼列車環島乘車券、和平島地質公園-島晝會雙人套票、氣象雷達站秘境參訪等。

觀光署表示，「觀光亮點壯遊記」活動至113年3月8日止，遊客前往全臺24處觀光亮點與現場手拿牌合影，上傳照片到「交通部觀光署觀光亮點」LINE官方帳號就能參加抽獎。

只要完成10處亮點壯遊可參加「神人級」抽獎有機會獲得旅遊金5萬元，完成5處、3處壯遊體驗者則分別可參加「達人級」與「鐵粉級」抽獎，有機會獲得總統套房、高鐵假期及台灣好行套票等好禮。上傳越多景點合照，抽獎次數愈多。