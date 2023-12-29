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艋舺龍山寺「招募解籤人」　薪資、條件曝光！

▲▼新冠肺炎降二級警戒 寺廟管控人流開放 萬華龍山寺開放信眾參拜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲龍山寺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有285年歷史的台北艋舺龍山寺，主祀觀世音菩薩，除了被列為國定古蹟外，亦成為外國旅客的熱門觀光景點。近來，廟方在104人力銀行招募「解籤工作人員」，而薪資、應徵條件也曝光。

臉書粉專「新鮮人找工作情報團」昨PO出徵才訊息，直呼「誠徵龍山寺解籤人，快應徵！神明在等你了，信徒的疑問需要你來解開！」

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實際查找「104人力銀行」網站，台北市艋舺龍山寺誠徵一名解籤人員，須具備漢學基礎，熟知觀音一百籤內容，且具解籤相關工作經驗者為優，而學歷為高中以上、科系不拘；不過，要有中等台語的能力。

在工作待遇部分，月薪2萬7470元-2萬8，上班時間是早上10點到晚上7點，月排休8-10天，不過需要輪平日、假日班；另外，該職缺除了有年終、三節獎金（禮品），員工餐廳也有供餐。

▲招募解籤人員。（圖／翻攝自104人力銀行）

▲招募解籤人員。（圖／翻攝自104人力銀行）

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