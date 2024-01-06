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疫後旅宿房價創10年新高！最多貴13%　學者：應設漲幅天花板

▲▼旅館,民宿,旅宿。（示意圖／記者李姿慧攝）

▲旅宿業房價創下10年來新高。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

疫情旅遊起飛，國內旅宿房價也跟著起飛，交通部近日公布最新疫情前後旅宿業分析，不但房價創下近10年來新高，其中一般旅館平均房價2479元，也比疫情前貴了13%，漲幅最大；觀光旅館平均房價4195元，也漲了12%；民宿平均房價2487元，漲幅也有5%。學者則建議應設連假和旺季最高漲幅上限。

旅宿業分為觀光旅館、一般旅館及民宿三大類型，交通部近日公布「新冠疫情前後我國旅宿業分析」，近10年旅宿業登記家數增加96%，房間數增48%；2022年底共1.4萬家業者提供24萬間房間。

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其中2022年底觀光旅館及一般旅館家數分別為117家及3327家，分別較2013年成長5%及18%，民宿業因結合人文、景觀及生態等特色，受民眾喜愛，家數由2013年4355家飆升至2022年1萬0841家，大幅成長2.5倍。

交通部分析旅宿業近10年住宿情形，疫情前2019年底，觀光旅館及一般旅館住用率皆有超過5成，2020年起受新冠肺炎影響，民眾減少外出旅遊，整體住用率銳減為3成，雖2021年底陸續解除各項防疫管制，但民眾旅遊型態與偏好改變，住用率僅回升至4成多，未及疫情前水準。

民宿業住用率則較不受新冠肺炎影響，除2021年國內三級警戒期間外，近10年住用率均逾2成，且疫情後亦迅速回復，2022年民宿業住用率達27%。

▲▼旅宿相關統計。（圖／交通部）

▲旅宿業相關住用率統計。（圖／交通部）

旅宿業房價也創下近10年新高，交通部表示，近10年各旅宿業別平均房價以觀光旅館最高，約在3600元至4200元之間；民宿次之，約在2200元至2500元之間；一般旅館最低，約在2000元至2500元之間，近3年一般旅館與民宿平均房價差距有縮短趨勢。

交通部分析，2022年之前各旅宿業別平均房價波動不大，2022年則因各項原物料價格上漲，加上基本工資調升，致營運成本增加，其中一般旅館平均房價為2479元，也比2019年疫情前貴了13%，漲幅最大；觀光旅館平均房價為4195元，比疫情前漲了12%，漲價幅度次之，民宿平均房價為2487元，漲幅5%最小。

▲▼旅宿相關統計。（圖／交通部）

▲各旅宿業平均房價統計。（圖／交通部）

觀察近10年旅宿業營業收入，交通部表示，2019年疫情發生前旅宿業總營業收入呈穩健成長趨勢，2020年受疫情影響，營業收入年減2成多，僅1190億元，2021年續減至1037億元，2022年雖較上年回升超過3成，但整體營收仍未及2019年疫情前水準。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，目前出國人數只有恢復到疫情前7成到8成，有2成沒出國改國旅，2023年國旅更蓬勃，景點遊客數增加2成，加上旅宿業缺員帶來人事成本增加，也是漲價原因之一。

黃正聰說明，以這4年來的通膨，以及基本工資成長14.3%、電費成本增加18.7%等幅度來看，房價漲幅超過1成，並沒有特別高，疫後旅遊復甦，整體服務成本更高，可預期2023年平均房價會更高。

黃正聰指出，有民眾反映有外國朋友要來台灣旅遊，一訂房發現那段時間房價很高，認為應要有最高漲幅限制，該觀點可以被考慮，台灣通常只有特定連假或周六入住房價比較高，若周六房價特別高，雖只有一天，但會讓外國人來台旅遊行程難安排，對國家觀光競爭力不利，約束旅宿業尖峰旺季漲幅不要太高，訂出合理價格上限，譬如假日可以比平日高多少，連假可以高出多少，避免發生價格提高好幾倍而被放大做文章，對整體觀光不利。
 

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