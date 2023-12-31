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連結湖光山色！鯉魚潭招商興建國際觀光旅館　許可使用50年

▲▼鯉魚潭觀光旅館模擬圖。（圖／縱管處提供，下同）

▲鯉魚潭觀光旅館模擬圖。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鯉魚潭為台灣東部最大內陸湖泊，水源主要來自伏流水，終年靜穩不涸，且東傍鯉魚山，周邉保留了原始而完整的低海拔生態環境，很早即為東部著名的觀光景點。加上近年來單車環潭、漫步水岸、登山健行、以及從事水域遊憩活動等多元化旅遊發展，除疫情期間，每年平均年遊客量達120萬人次以上。

▲▼鯉魚潭觀光旅館模擬圖。（圖／縱管處提供，下同）

觀光署花東縱谷國家風景區管理處為提升鯉魚潭景區觀光遊憩品質，除秉持永續發展的概念，打造水岸各段魅力特色亮點，豐富水岸視覺景觀特色，並強調綠色環境的保全與連結，重視人本尺度及在地特色，將自行車道、步道、綠廊、綠地、水域等開放空間無縫接合，強化觀光吸引力，期突顯鯉魚潭自然風貌魅力，吸引國內外旅客來訪。且為進一步邁向發展成定點度假之目的型與長時間停留的旅遊勝地，續依「促進民間參與公共建設法」之BOT方式招商興建國際觀光旅館，冀期帶動區域觀光之繁榮發展。

▲▼鯉魚潭觀光旅館模擬圖。（圖／縱管處提供，下同）

▲花蓮鯉魚潭潭北俯瞰圖。

縱管處郭振陵處長表示，鯉魚潭觀光旅館BOT案先前曾辦理公告招商，嗣經考量疫情影響，以及因應環保節能與疫後觀光旅遊趨勢，經重新依市場定位檢討調整招商條件，包括基地面積6,813.34平方公尺（除原商業區土地4,145.34平方公尺，並增加2,500平方公尺機關用地作為旅館法定停車空間使用，以及碼頭一座約168平方公尺）、許可期間50年（興建期5年）、營運權利金計有定額權利金（每年50萬元以上）與比例權利金（按年度營業收入之1.575%~3.6%計算，按營收分5級距比例計算）、「銅級」綠建築為基礎，並鼓勵民間機構朝向「銀級」、「黃金級」綠建築目標邁進等（相關詳細資料，並已公開於促參司網站 https://ppp.mof.gov.tw/WWW/inv_ann.aspx 及該處全球資訊網站 http://www.erv-nsa.gov.tw ），

▲▼鯉魚潭觀光旅館模擬圖。（圖／縱管處提供，下同）

▲花蓮鯉魚潭潭南俯瞰圖。

公告及截止收件期間自112年12月25日起至113年2月26日止，非常歡迎民間機構共同參與鯉魚潭景區觀光投資建設。
 

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