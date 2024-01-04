快40歲沒出國　同事嫌棄「你到底多窮」！全場怒：墾丁2天花4萬

▲原PO至今沒出過國，竟遭到同事取笑。（示意圖／記者劉亮亨攝）



網搜小組／劉維榛報導

一個人窮還是富，竟是以出國來當作衡量？一名網友無奈透露，只因為沒踏出國門，就被同事嘲笑「到底是有多窮？」這一句膚淺的話瞬間惹怒千名網友，紛紛開酸「怕坐飛機，我阿姨身價億的也沒出過國歐」、「同事那麼有錢還上班？」「我去墾丁住兩天就3萬多快4萬，你跟我說窮？」

一名網友在臉書《匿名公社》抱怨，某天與同事聊到出國的話題，豈料對方得知原PO沒有出國經驗，竟一臉嫌棄直呼「你都快40歲了，都還沒出國過，真不知道你到底是有多窮」，最後還嘆氣一聲，讓原PO傻眼不已。

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文章曝光後，許多網友也自曝沒出過國，「我超過40歲了，住大園還沒去過機場」、「46歲還沒出國過」、「快50歲了沒出國過，原因是懶」、「怕坐飛機，我阿姨身價億的也沒出過國歐」、「我認識一位男士，60幾歲了也沒出過國，但我知道...他很有錢」、「我以前鄰居，他很宅很宅，沒有出過遠門2兩小時以上的，他有4000萬喔，不要管別人的嘴」。

一票網友紛紛替原PO打抱不平，「有出國的不一定有錢，一堆人出國用刷卡，再回來慢慢還，是有多好？不用管人家說什麼，你開心就好」、「誰規定出國就有錢人」、「同事那麼有錢還上班？」「有的人借錢來去出國，也沒比較光榮啊」、「有這種看法的人，真可悲」、「53歲去年第一次出國，窮到喝西北風勒」。

也有人眼神死透露，國旅花費也不便宜，「我去墾丁住兩天就3萬多快4萬，你跟我說窮？」「你同事智商不高，你是有錢人，是不知道在台灣旅遊的比較有錢嗎」、「有錢人都住台灣飯店 你看那房價！誰才是有錢人啊」、「沒錢的人才出國玩，有錢人都玩國內，你肯定是好野人」。

除了出國，有網友無奈表示，手機用哪個品牌也會被他人議論，「還有用手機，你是不是沒錢，不然怎麼都沒拿蘋果？我回：是呀，我沒錢買蘋果還是你要送我嗎」。

事實上，國旅也有奢華路線，日前有網友在路上看到一台「黑色飛馬」外觀的遊覽車，驚嚇直呼「用這台在台灣玩6～8萬...正常人這價位都可以去日本兩趟以上了！」

原來該輛是「號稱是移動式總統套房」的創新號，業者重金砸2000萬打造「八人座頭等艙超級豪華遊覽車」，車上設有個人按摩座椅、酒吧台、紅酒櫃、頂級精品音響、高級化妝間等。

實際查詢2024年國旅行程，東部2天1夜「隱山樂水大宅院二日」要價5萬8000元起／人，第一天：呂美麗精調館、CÔTE À CÔTE用餐（由江振誠、陳昶福兩位主廚聯手之作）、入住泉月樓；第二天：癮酒藏、無菜單午宴、窖藏品酩。

▼網友在路上驚見「黑色遊覽車」，國旅行程不便宜。（圖／翻攝爆廢公社）





