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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭指有錢人形象會拉低柯年輕票　吳欣盈：蔡英文家世背景也非常好

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈13日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲的前幕僚張益贍指出，民眾黨副總統候選人吳欣盈對年輕人叫「趕票效應」，破壞柯的人設，回台後會讓柯的年輕選票持續崩盤。對此，吳欣盈今（13日）回應，她希望民眾薪資提升、貧富差距可以拉近；總統蔡英文家世背景也非常好，當時選舉時，她也不覺得因為蔡的家世背景，對台灣想做的改變跟想服務的熱忱，得到任何質疑。

吳欣盈結束聯合國氣候峰會（COP 28）行程，13日一早返台，並於上午8時50分在立法院受訪。媒體詢問上述張益贍說法是否對她不公平，吳欣盈說，「我不知道你說誰」。記者再問，是否覺得自己有錢人形象會影響柯文哲選情？

吳欣盈回應，「相信我們是希望有個和平跟共融的社會」，希望民眾薪資提升、貧富差距可以拉近，讓社會更穩定。她想說，蔡英文家世背景也非常好，當時選舉時，她也不覺得因為蔡的家世背景，對台灣想做的改變跟想服務的熱忱，得到任何質疑。

媒體追問，柯文哲說機車取消兩段式左轉的看法，然因吳欣盈身為衛環委員會召委，需主持今日的會議，所以吳說，主席談的有關交通部分，由於她今早上六時才下飛機，詳細部分要再跟主席及辦公室確認，她要當召委，先說聲抱歉，先離開。

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