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追求快速生活會面臨「3大重災區」！慢哲學破除「好=快」誤解

▲辦公室,工作室（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲快速等於「好」嗎？思考過後，發現追求快的生活，將會面臨三個「重大受災區」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／褚士瑩

摘自／大田出版《別慌，一天只做三件事就好：褚士瑩的日常慢哲學

以前，我是一個很擔心自己這輩子沒有活好的人，所以總是做得太多，活得太快。不知道從什麼時候，我開始有了「好」等於「更快」的誤解。

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比如我現在使用筆電打字完成這本書，如果要更好，意思就是要打得更快。幾年前我在北京，一個哲學思考教育機構的工作夥伴介紹我認識《極速寫作》這本書的作者，標榜學會了這套方法，一天可以寫出十萬字。

為了打字變得更快，我必須要死背毫無邏輯的「快捷鍵」，就像打電話的時候，為了打得更快，要設置「快速撥號」的功能。

但我顯然不是唯一一個想法充滿貪婪的人。好好散步、走路作為運動不夠，還要「快走」。不能坐下來好好吃飯，我們要開車去得來速點「快餐」。同樣的衣服被人看到穿兩次很丟臉，所以要去買「快時尚」。髒衣服拿到洗衣店當然要「快洗」，布料還要強調「快乾」。紐約市的人嫌瑜伽太慢，因此有工作室專門提供「快速瑜伽」。嫌約會浪費時間的人，特別去參加不停轉台的「快速約會」（speed dating），在最短的時間遇見最多可能的對象。嫌看書、追電視劇、看電影太花時間的人，網路APP上都有「懶人包」，強調用×倍速追劇，×分鐘快速看完、看懂一切。

我記得當時，我禮貌地從作者手上，微笑接過《極速寫作》這本書，然後一臉正經地轉頭問我的工作夥伴：「可是，為什麼我一天要寫十萬字？」

那一次，也是我最後見到那位作者。但是場面想必挺尷尬。「他應該也不在乎我怎麼想吧？」我安慰自己，想必他在浪費時間和我見面之後，到現在已經又發憤圖強寫了好幾千萬字。

我想到電影鬼才導演伍迪‧艾倫曾開玩笑說：「我參加了一個速讀課程，用二十分鐘讀了《戰爭與和平》，它跟俄國有關。」

那本《極速寫作》到現在還完好地被我放在床邊顯眼的角落，雖然我從來沒有打開來閱讀，而且也沒這個打算，但對我來說，那一天是個重要的轉捩點。從那一天開始，我決定與「快」正式宣戰。

我開始問自己：更「快」真的等於更「好」嗎？「快」除了讓我失去耐心，是不是還讓我失去了什麼？

● 認養來自北歐的概念

經過思考後，我指認出三個「快」的「重度受災區」：

「舒適」：「快」讓我願意犧牲舒適。但是我並不是為了追求「快」而旅行。比如飛機的快速飛行，讓我忘了火車或公路旅行，每天沒有一定的進度要趕，走到哪裡停到哪裡，是一種多麼舒適的旅行方式。

「適度」：「快」讓我無法掌握分寸。手沖咖啡要好喝，熱水通過慢速濾杯的流速快慢，要在沖泡的過程中不斷細微地調整。但為了追求「快」，我開始依賴義大利濃縮咖啡機瞬間萃取，然後再加熱水，我就喝不到手沖咖啡的美味了。

「趣味」：「快」讓我們變成強調用處的人。速讀是為了要在最短的時間把書讀完，但誰能告訴我為什麼要趕快讀完托爾斯泰一百二十七萬七千字的《戰爭與和平》？速讀如何讓人品味書中人物的痛苦、歡樂和內心思緒的變化呢？

▲▼營養師曝咖啡熱量表。（圖／Unsplash）

▲為了追求「快」，會犧牲「舒適」、「適度」和「趣味」。（圖／Unsplash）

為了要能夠把舒適、適度和趣味找回我的生活中，我必須拋棄班傑明‧富蘭克林的名言「時間就是金錢」，重新學習慢下來。

比方說，到緬甸山區的叢林中，開拓一個有機農場，幫助我的生活慢下來。
比方說，到法國孛艮地鄉間，學習哲學諮商，幫助我的腦袋慢下來。
比方說，到海裡去潛水，則幫助我的呼吸跟注意力慢下來。
仔細想想，這二十年來，我好像也只做了這三件事。

還慎重地認養了幾個來自北歐的概念。

首先是來自丹麥的「Hygge」概念，讓自己在任何環境裡，都有變得「舒適」的能力。

然後是瑞典的「Lagom」概念，以「一切都恰如其分、不多也不少」的心態對待生活。

最後是荷蘭的「Niksen」概念，這個字面意思是「無所事事，或毫無用處地做某事」，不用刻意什麼都不做，只要記得沒有目的，四處閒逛，無論是發呆、看看周圍的環境，或聽聽音樂都行。

這既不是身心靈人士強調的「正念」（mindfulness），也不是彼得‧魏爾許（Peter Walsh）從斷捨離收納觀點強調的「減法生活」「極簡主義」，如果一定要給一個標籤，能夠比較完整地包含丹麥人的Hygge、瑞典人的Lagom、荷蘭人的Niksen、緬甸的有機農場、法國的哲學諮商、科隆群島的潛水，甚至伍迪‧艾倫對速讀的厭惡，最接近的概念，應該是「慢哲學」（slow philosophy）。

▲▼大田出版《別慌，一天只做三件事就好：褚士瑩的日常慢哲學》（圖／大田出版）

★本文摘自大田出版《別慌，一天只做三件事就好：褚士瑩的日常慢哲學》，作者褚士瑩，一個從小就喜歡到世界盡頭去旅行的國際NGO工作者。在別人眼中的「褚士瑩」三個字代表行動力、高效率，全職NGO工作以外，還計畫不同的挑戰、旅行、學習，保持運動習慣，不拖稿出版新書。「浪費時間」「偷懶」是罪大惡極的標籤，他養成「一直想著還沒發生的下一件事」的習慣⋯。但來到夢想的潛水者天堂，卻因為線上哲學課，搞得心思不寧，喜歡做的事變成壓力源，轉化焦慮懲罰自己。突然了解，緊急求快的結果慢慢侵蝕生活，難道以前都活錯了嗎？「活在未來」真的幸福嗎？他問自己，你到底急什麼？褚士瑩決定與「快」宣戰──他開始一天只做三件重要的事，不慌不忙。

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