家裡開公司住豪宅「卻想待辦公室」　同事喊有趣！網曝背後心態

▲同事家裡超有錢。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，跟同事變熟後，某天因為一些事情到訪同事家，意外發現同事超有錢，住豪宅開名車，家裡還是開公司的，明明可以在自家公司上班就好，為何要去外面工作？同事的回答讓他愣了。貼文一出，有網友點出原因，體驗生活之外，還可以多交朋友，「這樣的人其實很多」。

原PO在PTT發文，「原來我同事爆炸有錢」，跟同崗位的同事變熟後，某次到對方家，意外發現同事超有錢，「真的是豪宅那種，家裡停兩三台超級豪車」，家裡好像還是開公司的，因此很好奇，為何不在自家公司上班就好。

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同事笑回「不好玩啊，我覺得外面辦公室生活很有趣」，聽完後原PO更納悶，「她中午真的是會跟我們去7-11買微波便當那種人，這種人在想什麼？」

對此，網友表示就是來體驗生活、交朋友，「有錢人的生活就是這麼樸實無華」、「喜歡平民生活的有錢人而已」、「外面辦公室才可以認識朋友」、「其實跟一般人一起上班沒什麼不好」、「用自己賺的錢買自己喜歡的東西，也是一種成就感」、「我們是為了生活，人家是真正在享受生活」。

有網友表示，其實很多這樣的人，而且在家族企業工作沒有想像中的美好，「有的爸爸要小孩靠自己，會叫小孩出去工作」、「以前也有同事每個月收租的錢比薪水還多，人家來上班交朋友體驗人生」、「我前同事開雙B上班，爸爸是開工廠，但是同事想出來闖闖」、「接家裡要被爸媽管的痛苦不是你能懂的」、「如果接家裡，錢多但事多，要忙多久都不知道，外面朝九晚五，不用加班」、「在自家公司上班的確有很多不便，又不能說辭就辭」。