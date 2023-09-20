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男鼓吹買1美元比特幣沒人理　10年後變超級有錢人！天天海島度假

10年前他叫每個人買1美元比特幣沒人理　現在他每天搭私人飛機去海島度假

▲智利一名叫達文西的男子，10年前叫大家花一美元買比特幣，如今比特幣已經不同凡響。（圖／翻攝自Davinci Jeremie IG）

圖文／CTWANT

虛擬貨幣比特幣如今價格一枚就要價新台幣86萬7628元，但過去剛開始出現時價格親民，當時就有一名智利投資者，透過網路要大家用買彩劵的錢，每人花一美元去買比特幣，並表示「10年你會感謝我」，如今比特幣暴漲，這名智利男子也再度登上新聞版面，發現他已經成為一名超級有錢人，甚至會搭私人飛機去海島度假。

10年前他叫每個人買1美元比特幣沒人理　現在他每天搭私人飛機去海島度假

▲如今的達文西已經是富豪等級的人物。（圖／翻攝自Davinci Jeremie IG）

智利男子達文西傑里米2013年5月開始在自己的YouTube頻道上，告訴觀眾要去買加密貨幣，並且呼籲「用一張樂透彩票的價格，你可以持有比特幣(BTC) ，10年後更可以成為百萬富翁。是時候停止生活在恐懼中了，如果變成零你就損失1美元，誰在乎呢！」

他也表示「如果我是對的，我希望你們所有人都感謝我」，隨著時間過去，他的言論再度被起底，如今他在推特上寫下自介是有家室的人、程式設計師、YouTuber和比特幣的早期投資者。

他的生活也相當豐富，除了搭乘遊艇外，也會搭乘私人飛機和名車，到海島或海灘上度假，看起來相當富有，現在也是一名虛擬貨幣的演講者。

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