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揭發台南亞太棒球村豆腐渣工程弊端　藍軍轟：賴清德毀了棒球！

▲台南市議會國民黨團抨擊賴清德在市長任內，要打造東方威廉波特-亞太棒球村，預算從15億增加到34億元，卻是一座主、副球場鋼樑主結構樑柱空心、裸露豆腐渣工程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團抨擊賴清德在市長任內，要打造東方威廉波特-亞太棒球村，預算從15億增加到34億元，卻是一座主、副球場鋼樑主結構樑柱空心、裸露豆腐渣工程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨團接獲檢舉，賴清德在台南市長任內要打造東方威廉波特-亞太棒球村，預算從15億增加到34億元，卻是一座主、副球場鋼樑主結構樑柱空心、裸露謀財害命的豆腐渣工程。

▲台南市議會國民黨團抨擊賴清德在市長任內，要打造東方威廉波特-亞太棒球村，預算從15億增加到34億元，卻是一座主、副球場鋼樑主結構樑柱空心、裸露豆腐渣工程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議會國民黨團，5日召開記者會，痛批賴清德在台南市長任內，『沒成立專責單位』來統籌規劃、設計、監照，被審計處打臉，導致後續預算暴增，工程出現大缺失，賴清德圖利財團、謀害人命，毀了國球棒球！

▲台南市議會國民黨團抨擊賴清德在市長任內，要打造東方威廉波特-亞太棒球村，預算從15億增加到34億元，卻是一座主、副球場鋼樑主結構樑柱空心、裸露豆腐渣工程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國民黨團書記長許至椿、林燕祝、蔡育輝、方一峰、盧崑福、蔡宗豪召開『『亞太棒球村豆腐渣工程？賴清德毀了國球--棒球？！』記者會，現場播放一張張亞太棒球場結構空心、鋼筋裸露的照片。

▲台南市議會國民黨團抨擊賴清德在市長任內，要打造東方威廉波特-亞太棒球村，預算從15億增加到34億元，卻是一座主、副球場鋼樑主結構樑柱空心、裸露豆腐渣工程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

書記長許至椿指出，興建亞太棒球村是賴清德市長任內的口號，擔任行政院長時賴清德還誇口說，要將亞太棒球村打造成東方的威廉波特，現在黨團接獲檢舉亞太棒球村出現重大瑕疵，特別請體育局、工務局、法制處和政風處出席說明，為何預算暴增？為何結構出現問題？

林燕祝怒說，亞太棒球場由聯鋼營造統包，主、副球場基礎工程是採用筏基式基礎，但，檢舉人用一張張照片，讓人看到亞太棒球場，樑柱主結構內還有異物、瓶罐，主結構乘載樑柱體內RC呈現空心狀態，沒有灌滿RC混泥土，更嚴重的是，上方是預注RC結構看台，每塊版重量約二噸左右，數量龐大，球場整個結構支撐載重力度和強度，有重大安全顧慮，為何會出現這樣的品質，這就是賴清德的東方威廉波特，根本是毀了我們的國球棒球！

▲台南市議會國民黨團抨擊賴清德在市長任內，要打造東方威廉波特-亞太棒球村，預算從15億增加到34億元，卻是一座主、副球場鋼樑主結構樑柱空心、裸露豆腐渣工程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝批說，賴清德在台南市長任內說要推動棒球，要興建亞太棒球場，從102年起編列15億元預算，到了2020年被『審計處糾正』，原來經費劇增到28億元，不但經費增加多出12億元，賴清德還未依規定成立專案小組，統籌設計和審查監照作業，以致計畫不斷延宕，預算不斷增加，今天市府單位又告知目前整個預算已到了34億元，花這麼多錢結果球場主結構內部是空心，政風處應該去調查。

盧崑福說，亞太球場增加 12億元時就被審計處糾正，標下亞太棒球場的這家公司，跟新竹棒球場的公司有沒關係，如果看臺崩了，算誰的？都是賴清德任內規劃的工程，外傳球場下方有埋爐碴，選舉過後應該好好會勘，為何現在預算又增加六億多元，是否要清楚交代。

▲台南市議會國民黨團抨擊賴清德在市長任內，要打造東方威廉波特-亞太棒球村，預算從15億增加到34億元，卻是一座主、副球場鋼樑主結構樑柱空心、裸露豆腐渣工程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪表示，根據審計處報告從編列預算至今已增加12億2千多萬元，市府不應該通貨膨脹為藉口，不斷增加天價等級的預算，增加的預算又可興建一座新竹棒球場，況且蓋出的是這樣讓人失望的工程，新竹球場已讓球員受重傷，花這麼多錢為何需要修補？從檢舉的施工修補照片看的令人擔憂，結構安全有非常大的疑慮！

▲台南市議會國民黨團抨擊賴清德在市長任內，要打造東方威廉波特-亞太棒球村，預算從15億增加到34億元，卻是一座主、副球場鋼樑主結構樑柱空心、裸露豆腐渣工程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市工務局指出，關於林燕祝議員等指稱台南亞太棒球訓練中心施工品質不良，且經費暴增，工務局嚴正駁斥是錯誤資訊，強調工程設計時邀集棒球的專家、學者共同審查，施工中有施工查核來檢驗品質，品質優良。

經費暴增問題，工務局指出，亞太棒球訓練中心的成棒主副場工程於2019年11月決標迄今已逾3年，營建物價指數漲幅已逾20％，經費增加以物價指數調整為主。

▲台南市議會國民黨團抨擊賴清德在市長任內，要打造東方威廉波特-亞太棒球村，預算從15億增加到34億元，卻是一座主、副球場鋼樑主結構樑柱空心、裸露豆腐渣工程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工程設計時邀集棒球專家、學者共同審查，並於施工時履勘施作成果。其要求新建的球場應符合現代化的球員使用的需求，因而將原有的設施再優化，致有造成經費增加，並無浪費公帑情事。

工務局指出，亞太棒球訓練中心施工品質，依工程會三級品管機制管理工程品質，有施工廠商品質管制之第一級品管，監造單位施工品質查證之第二級品管，以及市府與中央機關之品質查核之第三級品管，過程嚴謹。

▲台南市議會國民黨團抨擊賴清德在市長任內，要打造東方威廉波特-亞太棒球村，預算從15億增加到34億元，卻是一座主、副球場鋼樑主結構樑柱空心、裸露豆腐渣工程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局表示，成棒主、副球場梁柱鋼筋於模板組立時，依工程施作程序會放置水泥墊塊或間隔器，確保保護層達到標準。於組模及混凝土灌漿前會先巡檢清潔，灌漿後拆模檢查倘發現有小面積模板屑或異物殘留，會先進行清除及修補。偶有因混凝土灌漿搗實不足而產生較大孔洞情形，則要求廠商進行敲除、研磨、塗刷黏著底塗、填補灌注樹酯砂漿等程序進行改善，並經監造單位複查合格。施工品質有嚴格把關。

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