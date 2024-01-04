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社會 社會焦點 保障人權

台南離奇命案！男子訪友飲酒爭執互毆　竟一覺不起

記者林東良／台南報導

台南市警三分局安中派出所，4日上午8時30許，接獲119轉報稱有民眾倒臥在屋內客廳地上，已無生命徵象，員警趕抵現場發現51歲史姓男子身體已僵硬，且頭部有多處瘀傷及出血狀況，經查史男3日晚上前往現場與友人飲酒，席間發生爭執互毆，隨後倒地罵人後去睡，未料4日上午即被發現死亡。

▲51歲史姓男子前往謝姓友人家飲酒後，與謝男發生爭執互毆，事後在謝男家中昏睡後竟一覺不起失去生命，全案由檢警調查偵辦中。（圖／記者林東良翻攝）

▲51歲史姓男子前往謝姓友人家飲酒後，與謝男發生爭執互毆，事後在謝男家中昏睡後竟一覺不起失去生命，全案由檢警調查偵辦中。（圖／記者林東良翻攝）

市警三分局指出，警方於案發後立即封鎖現場，並將翁姓報案人及謝姓屋主帶回釐清案情，同時由鑑識人員在案發現場進行採證作業。

經查史姓死者（男、51歲）係於1月3日晚上8時許，前往55歲謝姓屋主住處飲酒，酒後2人發生口角爭執，雙方徒手互毆，史男不支倒地後，還一直罵對方，當晚史男即在謝男家中昏睡，謝男請史男家人將他帶回家，但當時史男已呈現爛醉昏睡，史男家人只好表示先讓史男睡在謝男處，翌日再來帶他回家。未料4日上午謝男家人發現史男竟無呼吸心跳，且身體冰冷，立即撥打119緊急送醫，惟史男已回天乏術。

▲51歲史姓男子前往謝姓友人家飲酒後，與謝男發生爭執互毆，事後在謝男家中昏睡後竟一覺不起失去生命，全案由檢警調查偵辦中。（圖／記者林東良翻攝）

全案經三分局報請台南地檢署來察官相驗，並於偵訊後將謝男依傷害致死罪嫌移送台南地檢署偵辦，由檢察官進行偵訊，並進一步釐清史男真正死因中。

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