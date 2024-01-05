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有愛無礙　台南就業中心助中高齡顏損者重返職場

▲台南就業中心，協助中高齡顏損者重返職場，開啟自己職場的一片天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南就業中心，協助中高齡顏損者重返職場，開啟自己職場的一片天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

剛屆中高齡的曄哥（化名）遭逢口腔癌嚴重的打擊，經歷艱辛的治療，雖總算撿回一命，但失去原本穩定的工作，且因疾病治療因素導致臉部肌肉部分切除，留下顏面缺損及溝通困難的後遺症，使重返職場之路異常艱難，所幸在台南就業中心就服員的專業諮詢協助下，終於找到最適合自己的工作，得以再度重返職場。

曄哥原本是職業軍人，服役9年後退役仍值壯年，繼續投入汽機車材料店、食品業等從事喜愛的業務工作，最後擔任業務司機十年有餘。2年前突然發現罹患口腔癌，對身為家中經濟支柱的曄哥是重大的打擊，然而軍職堅忍的特質讓他知道自己絕不能被擊倒，果斷辭去工作、積極接受治療，1年多後終於康復，卻付出顏面損傷及溝通障礙的代價。

儘管家人希望他多休息把身體養好，但對家庭的責任感，驅使他想儘快找到工作。理想很美滿，現實卻很骨感，當曄哥真正踏上尋職之路，缺損的外觀、也無法口語表達與人際互動，發現自己連打電話爭取面試機會也有困難，對於不能再侃侃而談的面對人群，也讓他很擔心雇主不願僱用、同事不願接納，完全失去了求職的自信心。

經陽光基金會社工的轉介，曄哥來到台南就業中心，就服員林淑真在了解曄哥口語表達的限制後，立即提供友善線上預約與筆談等諮詢機制，協助曄哥盤點其工作能力，也鼓勵曄哥，雖然較無法正常口語表達，但其工作態度積極，更具備對車輛保養與駕駛的能力等就業優勢，在強化其對個人潛力的肯定後，即與曄哥共同商討可行的就業目標，並協助搜尋適性工作機會，事先向雇主瞭解職務內容，以評估面試的可行性，最終爭取圖書館書籍運送助理司機一職，獲2位面試官一致通過，至今已工作逾3個月。

▲台南就業中心，協助中高齡顏損者重返職場，開啟自己職場的一片天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

曄哥說：「獲得這份工作真的很開心，讓自己找回工作的自信，且改善家庭環境。另外，臺南市立圖書館(公園總館)是一個很有人情味的環境，長官跟同事很友善、很熱情，如兄弟般協助我很快的融入這裡的工作環境，讓我感到很特別開心跟難忘，工作起來特別開心。而且將圖書送各區圖書館，供讀者借閱也是一份有意義的工作。」

雇主劉小姐表示，自己也具備社工背景，了解陳先生的就業困難後更能同理他的處境，這份工作較不需與人互動，工作內容大多是圖書館書籍搬運收送，確實很適合陳先生，也樂意給像陳先生一樣不被現實擊垮、努力生活的人機會。

台南就業中心胡瑞娟主任鼓勵找工作的中高齡朋友們，善用就業中心中高齡及高齡就業諮詢服務，透過專業的職涯諮詢，發現自己的就業優勢及適合的職場，並可獲各項促進就業資源協助突破求職困境，順利就業。勞動部於2020年12月4日推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，以促進中高齡者及高齡者就業及穩定在職場工作、鼓勵雇主繼續僱用已達退休條件者、工作分享及世代合作，以及運用職務再設計及各項就業促進工具，協助中高齡者及高齡者就業。另為協助中高齡朋友及企業伙伴快速查訽，勞動部提供45歲以上就業資源網(https://45plus.wda.gov.tw/)包含工作機會、職訓課程、職場充電等，還有創業貸款利息補貼、跨域就業補助等補助方案，45歲以上勞工朋友可多加利用。

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