一棒接一棒　台南雙語教育普及城市與偏鄉持續穩健推進

▲台南市教育局指出，培養學生全球溝通力是台南市既定的教育目標，也是家長普遍重視的教育期待，台南市雙語教育政策在歷任市長的用心規劃與努力下，一棒接一棒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨副發言人呂謦煒表示，賴清德過去擔任台南市長時，宣稱要建立雙語城市，擔任行政院長後說要把台灣變成雙語國家，但台南市至今沒有成為雙語城市，台南市教育局指出，培養學生全球溝通力是台南市既定的教育目標，也是家長普遍重視的教育期待。

教育局指出，台南市雙語教育政策在歷任市長的用心規劃與努力下，一棒接一棒，教育局指出，賴副總總統在擔任台南市長任內，致力推動雙語教育，並自2017年起創新推動雙語學校跨領域教學計畫，簡稱CLIL計畫，為全市雙語教育打下基礎。

黃偉哲市長接任後持續擴展雙語教育，更於2021年7月發布「台南市教育局雙語教育中程計畫(2021-2024學年度)」，錨定全市雙語教育的推動方向，讓台南市雙語教育在符合教育機會均等與因地制宜的政策理念下，全市所有學校的學生，無論是城市或偏鄉，都能在既有基礎上，有計畫性的穩健推進，達成校校皆雙語的目標，此項政策深獲家長支持。

黃偉哲市長表示，培養學生具備全球化的溝通能力，並逐步推動學校雙語教學是大多數家長的共同期待。各國雙語教育的推動各有其不同的發展背景，也沒有任何單一推動模式可供複製，台灣必須走自己的路，也需要時間，不可能一步到位。台南市雙語教育已推動有年，未來會持續在現有基礎上穩健推進、滾動修正，並建立在地化可行的雙語教學模式，讓所有學生都能享有雙語教育機會並提升全球溝通力，以符應大多數家長的教育期待。

教育局鄭新輝局長表示，配合行政院2030雙語政策的目標，台南市自2021年10月率先全國建置雙語中心、雙語教學輔導團，在行政、教學端都有完整的配套措施與支持系統。2023年起更組成「雙語入校協作小組」，由具雙語教學推動經驗的教師，入校提供協作諮詢，協助學校發展校本雙語教學模式，讓雙語教學既可教會學科知識、又能發揮英語學習效果，具體展現雙語教學的目標。

教育局表示，台南市雙語教育採普及化推動，與其他縣市採重點學校推動方式不同，台南市要讓所有學生無論是在城市或偏鄉學校，都能享有雙語學習機會，因此依各年級每週雙語課程佔總學習節數之比例，將雙語學校分成A級(達三分之一)、B級(達六分之一)、C級(達九分之一)三類雙語學校，並由各校依其特性、師資及資源條件，自主發展其可行的雙語教學模式。至112學年度，全市274校中，A級有37校、B級有152校、C級有85校。

教育局表示，領域雙語教學並非全英語教學，而是老師在教學過程中，因應學生的吸收能力，兼採中英文為溝通語言，領域雙語教學的目標，仍以教導學生學會學科知識為優先目標，英語則扮演課堂中重要的溝通工具之一，聽說讀寫的語言能力需在生活中不斷沉浸與使用才能強化，也需要提供足夠時間累積培養，台南市有計畫性的透過「領域雙語課程」、「課室英語」與「日常英語」環境營造並穩健推進，相信在不久的將來就能看見學生的學習表現。

教育局補充說明，為因應各校領域雙語課程師資需求，教育局除積極爭取教育部公費生師資外，也鼓勵現職教師參加教育部及本市自辦雙語師資培訓，目前全市已有536位。透過專業的雙語教學師資，配合學生的學習狀況，由任課教師逐步調整課堂內師生使用中英雙語的頻率，是未來南市領域雙語教學的課堂樣貌。

據了解，國民黨副發言人呂謦煒表示，賴清德過去擔任台南市長時，宣稱要建立雙語城市，擔任行政院長後說要把台灣變成雙語國家，但台南市至今沒有成為雙語城市，台灣的競爭力也下滑，最近還出現小學生在聯絡簿上寫中英夾雜體，現在的學生中文學不好，英文也學不好，下一代競爭力弱化，變得更差。