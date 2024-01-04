　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機車等紅燈！紅臉阿北三字經狂譙騎士　台南警：最高可罰500

記者林東良／台南報導

網路瘋傳一段「有看過猴子嗎？如果沒有，恭喜你現在看到了」的影片，片中1名搭乘他人機車的後座男子，在停等紅燈時表現情緒異常興奮，並下車朝2名無辜的停等紅燈的騎土痛罵，讓人傻眼。針對此事，市警三分局表示，除依道交條例罰500元外，並依公然侮辱罪嫌方向偵辦。

▲有2名男子騎乘機車相載，於安南區海佃路與安吉路口停等紅燈時，後座男子突然下車，辱罵後方2名停等紅燈騎士。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲有2名男子騎乘機車相載，於安南區海佃路與安吉路口停等紅燈時，後座男子突然下車，辱罵後方2名停等紅燈騎士。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲有2名男子騎乘機車相載，於安南區海佃路與安吉路口停等紅燈時，後座男子突然下車，辱罵後方2名停等紅燈騎士。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲台南市警三分局廖淦龍副分局長指出，該名男子疑涉違反刑法「公然侮辱罪」及道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款處新台幣500元罰鍰，將依法偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警三分局副分局長廖淦龍指出，三分局4日於網路媒體發現，有2名男子騎乘機車相載，於安南區海佃路與安吉路口停等紅燈時，後座的男子突然跳下車，以三字經辱罵後方2名停等紅燈騎士。

廖淦龍副分局長指出，該名男子疑涉違反刑法公然侮辱罪，及道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」處新台幣500元罰鍰，三分局將通知相關人到案說明，依法偵辦。

ET快訊
國道飆「時速402公里」！　警方：無法開罰
剛求婚就吵架！作家H認「磨合難度高」道歉
快訊／範圍擴大！　7縣市低溫特報
快訊／「乾妹」到警局做筆錄！　律師陪同
快訊／新光銀行員挪用客戶逾2000萬　挨罰800萬
汐止男西瓜刀殺瑪爾濟斯扔公園！　領養11貓狗剩2隻
快訊／張誌家靈堂遺照曝　姊哽咽：還不敢讓孩子知道
快訊／教育部拍板！「2情況」老師可對學生搜查
1歲嬰遭保母丈夫毆打　「顏面骨裂」常驚恐大叫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

深夜國道「時速402公里」猛飆！狂切車道　警方說話了：無法開罰

快訊／蒙面人持菜刀搶郵局！局長攔阻分文未失　匪3hrs落網

快訊／國三生遭割頸「新北院挨轟擺爛」！　乾妹赴警局做筆錄了

機車等紅燈！紅臉阿北三字經狂譙騎士　台南警：最高可罰500

張誌家12日公祭！姊淚曝「最後踉蹌身影」：不敢讓孩子知道

8年級生組販毒集團　警鋸開保險箱驚見轉輪霰彈槍+達姆彈

快訊／新北牛排館廚房起火　顧客驚嚇衝出餐廳！員工緊急撲滅

快訊／阿里山公路水泥車撞對向護欄翻覆　駕駛受困被救出

錦新大樓砌牆封通道爆衝突　里長嘆：有股無形的力量在阻擋

花蓮1歲嬰遭保母丈夫毆打「顏面骨裂」常驚恐大叫　母心疼提告

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

錦新大樓管委會積欠千萬租金　所有權人砌牆阻通行住戶不滿

飯店不給流程＋房間鑰匙　新娘瘋狂抱怨壓力山大XD

深夜國道「時速402公里」猛飆！狂切車道　警方說話了：無法開罰

快訊／蒙面人持菜刀搶郵局！局長攔阻分文未失　匪3hrs落網

快訊／國三生遭割頸「新北院挨轟擺爛」！　乾妹赴警局做筆錄了

機車等紅燈！紅臉阿北三字經狂譙騎士　台南警：最高可罰500

張誌家12日公祭！姊淚曝「最後踉蹌身影」：不敢讓孩子知道

8年級生組販毒集團　警鋸開保險箱驚見轉輪霰彈槍+達姆彈

快訊／新北牛排館廚房起火　顧客驚嚇衝出餐廳！員工緊急撲滅

快訊／阿里山公路水泥車撞對向護欄翻覆　駕駛受困被救出

錦新大樓砌牆封通道爆衝突　里長嘆：有股無形的力量在阻擋

花蓮1歲嬰遭保母丈夫毆打「顏面骨裂」常驚恐大叫　母心疼提告

深夜國道「時速402公里」猛飆！狂切車道　警方說話了：無法開罰

台鋼雄鷹網羅賴鴻誠　陣中高達9球員「桃猿」血統

泰民甜喊「姐姐」遭無視　潤娥驚覺秒變臉露甜美笑容

電車隨機刺4人「男歪歪斜斜衝出來」　台灣主播直擊：有人躺地上

60歲孫興愛女結婚「女婿大他一歲」　傻眼下馬威：必須好好愛她！

分手還要裝深情三大星座！TOP 1合理化行為　「為你著想」變口頭禪

台北戰神換主帥再出發　隊長林宜輝新年願望要奪冠

擬租車公開「割頸案2嫌照」！會被交部釘？公總駁：廣告歸地方管

30歲女子出差35天＋加班71小時！猝死疑過勞　公司稱：可調休

科技男北漂「工作第1年存50萬」見房價絕望躺平！網曝更殘忍1事

喵星人爽蹭機車...一翻身GG 「賣萌失敗」網笑噴：狂重播

社會熱門新聞

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

即／新北女雙腿骨折慘死社區大樓旁　身分待查

2裝潢工「困掀床」毒死　高大成：沒嘔吐物疑點多

天母夫妻虐印傭「斷牙、耳聾」　提100萬換撤告

亡妻遺產過戶給新歡！他暴力逼上床：做愛換房

辦割喉案挨轟「擺爛」　新北院：不予評論

張誌家深圳猝逝　母姊哀痛捧骨灰回台

台中大型賭場被抄！正妹荷官性感耶誕裝搶眼

即／驚悚片！彰化馬路「瞬間隆起石塊炸開」

更多熱門

相關新聞

台南雙語教育普及城市與偏鄉持續穩健推進

台南雙語教育普及城市與偏鄉持續穩健推進

國民黨副發言人呂謦煒表示，賴清德過去擔任台南市長時，宣稱要建立雙語城市，擔任行政院長後說要把台灣變成雙語國家，但台南市至今沒有成為雙語城市，台南市教育局指出，培養學生全球溝通力是台南市既定的教育目標，也是家長普遍重視的教育期待。

騎士自摔...5分鐘後又1機車被撞噴　詭異畫面曝

騎士自摔...5分鐘後又1機車被撞噴　詭異畫面曝

台南七股區反不當種電聯盟萬人連署達標

台南七股區反不當種電聯盟萬人連署達標

中洲生活圈近高鐵特區價格親民

中洲生活圈近高鐵特區價格親民

台南西港區暗夜火警　2人獲救

台南西港區暗夜火警　2人獲救

關鍵字：

網路台南騎士痛罵

讀者迴響

熱門新聞

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

丫頭被傳4年婚姻分居

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

更多

最夯影音

更多
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面