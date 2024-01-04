機車等紅燈！紅臉阿北三字經狂譙騎士　台南警：最高可罰500

記者林東良／台南報導

網路瘋傳一段「有看過猴子嗎？如果沒有，恭喜你現在看到了」的影片，片中1名搭乘他人機車的後座男子，在停等紅燈時表現情緒異常興奮，並下車朝2名無辜的停等紅燈的騎土痛罵，讓人傻眼。針對此事，市警三分局表示，除依道交條例罰500元外，並依公然侮辱罪嫌方向偵辦。

▲有2名男子騎乘機車相載，於安南區海佃路與安吉路口停等紅燈時，後座男子突然下車，辱罵後方2名停等紅燈騎士。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲台南市警三分局廖淦龍副分局長指出，該名男子疑涉違反刑法「公然侮辱罪」及道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款處新台幣500元罰鍰，將依法偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警三分局副分局長廖淦龍指出，三分局4日於網路媒體發現，有2名男子騎乘機車相載，於安南區海佃路與安吉路口停等紅燈時，後座的男子突然跳下車，以三字經辱罵後方2名停等紅燈騎士。

廖淦龍副分局長指出，該名男子疑涉違反刑法公然侮辱罪，及道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」處新台幣500元罰鍰，三分局將通知相關人到案說明，依法偵辦。