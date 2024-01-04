合法交易所成虛幣詐騙窩　「ACE王牌」創辦人涉詐10億遭聲押

▲新北市刑大偵辦ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案，拘提14名涉案被告。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

自稱全台第1家合法虛擬貨幣交易所的「ACE王牌交易所」，創辦人潘奕彰涉嫌與林耿宏聯手，對外以富有增值潛力等話術，販售虛幣「MOCT(魔券幣)」，再加上號稱全台最大票券商「墨攻」宣傳，3年詐騙所得恐近10億元，台北地檢署3日指揮新北市刑大搜索拘提，查扣上億元現金，檢察官4日晚間依詐欺等罪嫌將潘、林等7人聲押禁見，墨攻執行長黃少風交保20萬元。

涉及ACE王牌詐騙案的林耿宏，早在2018年起，找來直銷高手林若蕎的「千蕎團隊」，對外販售自創的虛幣IBCoine，詐團成員靠著在社群炫富吸引注意，然後以短期暴漲、保證回收等宣傳，再謊稱未來可直接在菲律賓總統杜特蒂開設的賭場使用，短短1年多詐得2億多元。

2020年北檢首度起訴這個虛幣詐團時，林耿宏落跑出境遭通緝，台北地院日前一審判決林若蕎徒刑8年，陳知新等12名共犯各被判刑1年2月到6年2月不等有期徒刑。

沒想到林耿宏在逃亡期間，又找上在幣圈小有名氣，時常接受採訪、演講，甚至曾擔任過上櫃公司「創新新零售」董事的潘奕彰，2人合作另外創造了「MOCT(魔券幣)」，宣稱除了可在潘奕彰創辦的「ACE王牌交易所」買賣，未來也將在其他國內外知名交易所上市，屆時將可迅速致富。

▲警方在主嫌林耿宏家中查扣上億現金。（圖／記者陳以昇翻攝）

不少投資人看上ACE王牌交易所是全台首家合法交易所的名氣，又有與知名票券商「墨攻」合作，加上銷售員精練話術，以及把MOCT說得像是早已聞名世界的比特幣一樣前景可期，紛紛掏錢投資購買。

但事實上，台灣目前完全沒有法規管制虛擬貨幣交易，在沒有主管機關的情況下，ACE王牌交易所自行送交洗錢防制法尊等文件給金管會，就宣稱自己是全台第1間合法交易所，營造出金管會背書保證交易安全的假象，而MOCT實際上流通性極低，有投資人發現虛幣價值直線掉落，才驚覺買到俗稱的「垃圾幣」、「空氣幣」。

新北市刑大獲報後，會同調查局台北調處報請台北地檢署指揮，在3日兵分15路，搜索包括ACE王牌交易所等地點，拘提14名被告到案，並在林耿宏家中搜出現金1億多元，加上各類虛擬貨幣，扣得總金額2.2億元，若以ACE王牌交易所運作3年時間估算，整體詐騙規模恐近10億元。

全案經檢察官分2天複訊後，在4日晚間依涉犯詐欺罪嫌重大為由，向法院聲請將潘奕彰、林耿宏、林若蕎等7名詐團首腦與主要幹部，另外墨攻執行長黃少風等3名被告分別以20萬、10萬、3萬元不等交保，並均限制出境出海與住居。