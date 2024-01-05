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海保機另3人也聽見「與塔台對話」　戴耳麥卻沒發現誤闖跑道

▲▼日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日發生日航客機與海上保安廳定翼機衝撞的飛安事故，並造成海保機上5名隊員罹難。根據通聯記錄可以證實，海保機長疑似聽錯指令誤闖跑道，然而根據調查，機上應該至少還有3人佩戴耳麥可以聽到機長與塔台的對話，但是卻沒有任何人發現機長聽錯指令，就連進入跑道的40秒也沒有人提出異議或是與塔台重複確認。

根據《讀賣新聞》報導，出事的海保機除了39歲機長脫逃後重傷外，其餘5人皆不幸罹難，分別是41歲副機長田原信之、27歲通信官石田剛典、39歲搜索雷達士帯刀航、47歲整備士宇野誠人以及56歲整備員加藤重亮。

根據內部人士表示，當海保機在機場內開始滑行，機長、副機長以及整備員皆須佩戴航空用耳麥，聽取塔台管制員的指令，也就是說，當時除了機長以外，41歲副機長田原信之、47歲整備士宇野誠人以及56歲整備員加藤重亮應該都有聽到塔台的指令，也就是要求海保機滑行到C5跑道旁的滑行道後等待下一步指令。

▲▼羽田機場2日發生日本航空班機與海上保安廳飛機相撞事故。日航、海保機。（圖／達志影像／美聯社）

▲日航客機發生撞擊後瞬間著火。（圖／達志影像／美聯社）

除了機長本人，機上至少有3個人佩戴耳麥，可以聽到塔台與機長的對話，但是卻沒人發現聽錯指令，滑行至跑道上後，整整40秒也都沒有再與塔台確認。

根據通聯記錄，海保機當天在C跑道旁滑行，塔台在發生事故的2分鐘前，指示海保機前往C5跑道旁的滑行道待命，機長複述指令後，開始移動。而這些對話機上佩戴耳麥的另外3人也都有聽見。

但是海保機就這樣穿越塔台要求停留的滑行道進入跑道內，隨後在跑道上停留40秒，之後被降落的日航客機從後方追撞。運輸安全委員會與海上保安廳目前已經展開調查，而運輸安全委員會也已回收黑盒子，將會進一步釐清事故發生前海保機內隊員的對話內容。

 
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