日航爆炸...班機延誤2hrs　她一登機收到「神秘信封」：快哭了

記者曾羿翔／綜合報導

羽田機場2日發生日航（JAL）與保安廳定翼機相撞爆炸起火意外，導致後續有其他班機延遲。一名搭乘全日空（ANA）的女乘客就因此被延誤了約2小時，讓她感到意外的是一上機竟然就收到了航空公司給的「貼心補償」，當下感動到快要哭出來，大讚「ANA太棒了」。

一位日本女乘客在X（前身推特）上發文表示，因為羽田機場的擦撞事故意外影響，她搭乘的全日空班機延誤了2個小時，「我知道這是無法避免的事情，但是航空公司為了表達歉意，竟然在所有乘客登機時，都發送裝有2000日圓（約新台幣428元）現金的信封袋，作為餐費補償，可用來購買食物與飲料」。

▲全日空航班外觀。（圖／達志影像／美聯社）



該名女乘客還說，ANA好慷慨，讓她感動到快要哭出來。女乘客貼文還附上了信封袋的照片，引起許多網友熱烈討論，都對ANA的貼心舉動表達讚賞，「ANA的服務和JAL一樣好，下次出國還是會再搭」、「全日空好專業」、「好評！信封的設計也很俏皮，透明框的形狀很像飛機窗戶」、「日本的航空公司服務很像都很不錯」、「是因為在日本，其他國家就不一定了」。

但也有另一派網友表示不同看法，「這是一定的，因為你都花比較多錢搭全日空了，當然會得到跟廉航不一樣的待遇」、「一小時1000日圓感覺有點少」。

▼日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

