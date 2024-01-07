日航爆炸...班機延誤2hrs　她一登機收到「神秘信封」：快哭了

ANA凄い…????羽田空港の大混乱で大変でしょうがないのに遅延のお詫びで飲食代として搭乗の際にピン札で二千円渡されたんだけど…手厚すぎでは…泣いてしまうわ…— りとじゅら (@Ayunonkei) January 3, 2024
2時間遅れただけだょ…#ana #anaすごい #羽田空港事故 #飛行機遅延 pic.twitter.com/wJH1TApWwz
記者曾羿翔／綜合報導
羽田機場2日發生日航（JAL）與保安廳定翼機相撞爆炸起火意外，導致後續有其他班機延遲。一名搭乘全日空（ANA）的女乘客就因此被延誤了約2小時，讓她感到意外的是一上機竟然就收到了航空公司給的「貼心補償」，當下感動到快要哭出來，大讚「ANA太棒了」。
一位日本女乘客在X（前身推特）上發文表示，因為羽田機場的擦撞事故意外影響，她搭乘的全日空班機延誤了2個小時，「我知道這是無法避免的事情，但是航空公司為了表達歉意，竟然在所有乘客登機時，都發送裝有2000日圓（約新台幣428元）現金的信封袋，作為餐費補償，可用來購買食物與飲料」。
▲全日空航班外觀。（圖／達志影像／美聯社）
該名女乘客還說，ANA好慷慨，讓她感動到快要哭出來。女乘客貼文還附上了信封袋的照片，引起許多網友熱烈討論，都對ANA的貼心舉動表達讚賞，「ANA的服務和JAL一樣好，下次出國還是會再搭」、「全日空好專業」、「好評！信封的設計也很俏皮，透明框的形狀很像飛機窗戶」、「日本的航空公司服務很像都很不錯」、「是因為在日本，其他國家就不一定了」。
但也有另一派網友表示不同看法，「這是一定的，因為你都花比較多錢搭全日空了，當然會得到跟廉航不一樣的待遇」、「一小時1000日圓感覺有點少」。
▼日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）
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