日航班機相撞「8分鐘震撼影片」曝！　乘客拿行李被大聲喝止

記者張靖榕／綜合報導

日本羽田機場2日發生班機嚴重相撞事故，日航JAL516航班與日本海上保安廳編號MA722定翼機相撞造成5死16傷，日航上的379名乘客與機組員全數平安逃生，最新曝光的機艙內乘客拍攝畫面可見，這場「教科書式逃生」中空服員的果斷應變與乘客的冷靜服從，如何有效率地執行。

▲日本東京羽田機場2機相撞。（圖／路透，下同）



日媒《朝日電視台》取得事發機艙內乘客的影片，其中有乘客提供更加完整的逃生紀錄，畫面可見飛機在落地後很快撞上海保機，從窗外看出去明顯可見機身冒出的火光與巨量濃煙，機艙內的則有小孩嚎啕大哭不斷喊著「好恐怖」的驚叫聲，在相當容易混亂失控的情況下，絕大多數的乘客盡量保持了冷靜，這點也讓空服員得以在沒有過多雜音的情況下通報與確認情況，並準備盡速執行逃生。空氣中瀰漫著嚴重不安，但乘客們仍信任受過長時間安全訓練的空服員的指示。

空服員不斷安撫乘客情緒，大喊「請坐好」、「壓低身體、摀住口鼻」、「不要拿行李」，「請大家冷靜。」與此同時，空服員持續確認可以打開的逃生口。

JAL516航班為空中巴士A350型號飛機，機身共有8個逃生口，撞機後有5個逃生口起火無法開啟，其中2個仍可逃生的逃生口在前方，後方只剩下1個逃生出口。

很快地，煙霧蔓延進機艙內，空服員打開逃生口後指引乘客快速且有秩序地前進，同時提醒千萬不要拿行李。影片中可見，拍攝的乘客在離開座位後，幾乎是以奔跑的方式向逃生口前進，跳上逃生梯後順利逃出。

若當時有乘客執意拿行李，將造成自己與後方逃生進度拖緩，甚至刮破充氣的逃生梯，造成他人傷亡。乘客受訪時表示，當時大家都很害怕，甚至都以為「死定了」，但大多數乘客都還算冷靜，至少他身邊的人都沒有去拿行李。畫面中也有看到有零星乘客試圖拿行李，反被其他乘客大聲制止。