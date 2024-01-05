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選舉公報現「愛情騙子」打叉　劉建國躺著中槍：不成熟才這樣做

▲雲林立委候選人邱良閱的選舉公報上放置設計「愛情的騙子」圖片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林立委候選人邱良閱的選舉公報上放置設計「愛情的騙子」圖片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣立法委員第二選區候選人邱良閱在選舉公報上印上「愛情的騙子加上打叉」圖案，引起民眾熱烈討論，有人認為是在調侃立委劉建國曾遭指為愛情的騙子提告敗訴，而邱良閱則表示重點是在社會案件詐騙猖獗，政見主打「全民反詐騙」。

立委候選人邱良閱指出，這一次選舉公報政體呈現都是與競總的青年團隊一起討論，例如「挺邱的」是我個人自己設計的意象圖，至於「愛情的騙子」全民反詐騙，是因為現在全國鄉親不分藍綠都相當厭惡詐騙集團，在昨日的記者會也針對詐騙集團在民進黨執政的8年來變成另類的台灣之光、我認為的台灣之恥，記得去年1月到11月底左右詐騙案件層出不窮約在3萬5千件上下，金額大約新台幣79億，金額相當可觀，所以重點是標榜全民反詐騙。

▲雲林立委候選人邱良閱的選舉公報上放置設計「愛情的騙子」圖片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林立委候選人邱良閱的選舉公報上放置設計「愛情的騙子」圖片（紅圈處）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

至於設計圖上寫「愛情的騙子」畫叉叉原因是經過政府公證的事件為題，鄉親不清楚可以上網打這四個字即可明瞭，邱良閱表示，之前劉委員曾因該文字提告媒體人陳斐娟而敗訴，所以我認為算是政府立案的，經過法院公證的。

立法委員候選人劉建國受訪表示，選舉應該是講出自己好的政見，如何為人民服務、如何努力去修訂法案、爭取建設，我想，在選舉的政見發表也好或是在選舉的公報政見均應是如此，如果有何不一樣的思維，人民也會檢驗，到底是來選舉的「還是來做出不成熟的人做的事情」，這樣對他不是一件好事，也對台灣的民主成熟進步的過程會讓人覺得不可思議，我認為這樣是不好的事情。

對此，邱良閱表示「全民反詐騙」是他的政見，重點是反詐騙，另外，劉委員的選舉公報也出現「挺優的」，他也懷疑是模仿他「挺邱的」。他常常在講的新雲林，「我就是新林雲！上次選縣長我就看他寫新雲林，我認為「他就是在寫我」，因為我比他年輕、想法各方面都比他新穎，所以我自認是新雲林。

▲雲林立委候選人邱良閱的選舉公報上放置設計「愛情的騙子」圖片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員候選人劉建國受訪表示，「我認為這樣是不好的事情」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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