　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

記者林育綾／綜合報導

日本「恐怖漫畫大師」伊藤潤二去年在北中南大陣仗席捲全台，如今再度於「驚典美學館」現身！集結美式和日式眾多恐怖IP，像是伊藤潤二、安娜貝爾、鬼娃恰吉、小精靈，推出數百款高質感周邊，還祭出亞洲區特別開發的東洋及西式「雙版本伊藤潤二VR體驗」，讓許多體驗玩家驚叫連連、嚇到腿軟，即日起至2/18在台北新光三越百貨南西店9樓登場。

▲▼「驚典美學館」現身集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「驚典美學館」集結眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「驚典美學館」現身集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲一進入館內，就能看到伊藤潤二筆下的人氣角色人形立牌。（圖／記者林育綾攝）

伊藤潤二去年在台北華山、高雄駁二舉行大規模恐怖體驗展，吸引大批粉絲朝聖，讓許多人又嚇又愛，更以快閃店之姿攻佔全台北中南，主辦單位也笑稱「簡直快要變伊藤元年」；如今再度打造「驚典美學館」，集結多個恐怖IP，包括美式與日式恐怖動漫及電影周邊，還有台灣限定商品。

▲▼「驚典美學館」現身集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的漫畫、周邊大集結。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「驚典美學館」現身集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

一進入館內，就能看到伊藤潤二筆下的人氣角色，時尚模特兒淵、雙一，都化身巨型人形看板；而除了熱銷商品全備齊，也開發了許多質感新品，像是富江的牛仔外套、滑板、香氛噴霧、蠟燭、項鍊⋯等。

▲▼「驚典美學館」現身集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「驚典美學館」集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「驚典美學館」現身集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

同時開賣多款伊藤潤二漫畫手機殼，據悉光是在打樣階段，就讓廠商陷入瘋狂；無論是動漫宅、恐怖片迷，荷包可能都會不慎失守，也預計攻陷粉絲的紅包錢。

▲▼「驚典美學館」現身集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲去年在華山展出時打造的「富江屍塊抱枕」，此次也再度現身。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「驚典美學館」現身集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼伊藤潤二限定庫柏力克熊、限定公仔，在此波也有機會收藏。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「驚典美學館」現身集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

此次也祭出亞洲區特別開發的東洋及西式「雙版本伊藤潤二VR體驗」，讓許多玩家邊玩邊尖叫，還有人嚇到腿軟，甚至說「我可不可以不要玩了！」

▲▼「驚典美學館」現身集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「雙版本伊藤潤二VR體驗」讓許多玩家邊玩邊尖叫。（圖／記者林育綾攝）

「驚典美學館」即日起至2/18在台北新光三越百貨南西店9樓登場，期間到店內按讚粉專並打卡，就送伊藤潤二貼紙1張；消費滿699元還送伊藤潤二「人頭氣球」；消費滿1299元送伊藤潤二富江書衣，送完為止。因應新年檔期，初一～初三消費滿888元還有好禮，包括初一抽紅包，初二送伊藤潤二塑膠海報，初三送伊藤潤二火漆蠟貼紙，讓粉絲再次把握機會收藏！

▲▼「驚典美學館」現身集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「驚典美學館」集結美式和日式眾多恐怖IP周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「驚典美學館」現身集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

另外，一年一度的「2024 台北國際書展」將於2/20~2/25 在世貿一館舉行，其中像是大辣、蓋亞、獨立出版聯盟等，都是動漫迷不可錯過的必逛展區。文化部今年還推出「門票全額抵用金」，讓民眾買書能全額折抵門票金額；而青年使用「文化幣」不但進場門票免費，在書展也全面適用「點數2點送1點」回饋，鼓勵大家踴躍購書，並有多項活動能拿好禮、抽東京來回機票。

▼一年一度的「2024 台北國際書展」將於2/20~2/25 在世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2023台北國際書展。（圖／記者林育綾攝）

動漫迷也不可錯過台灣首座「國家漫畫博物館」，落腳台中的園區總面積2.75公頃，初步先開放「東側基地官舍群」共有15棟歷史建築，規劃8大主題策展，期待觀眾進入園區後，能沉浸式體驗漫畫的魅力，感受官舍群特有的空間氛圍。

其中在「編號12棟」的展覽「時代封面－台灣漫畫雜誌流行回顧」，蒐羅台灣從1950年～2010年整整超過半世紀、各時代的紙本漫畫雜誌，像是早期的《東立漫畫周刊》、《星期漫畫》，到後來《寶島少年》、《少年快報》、《美少女》、《星少女》、《龍少年》等，絕對讓資深漫畫迷激動不已。

▲台灣首座「國家漫畫博物館」落腳台中。（圖／記者林育綾攝）

此外園區內還有「林森路33號租書店」，打造從前「漫畫租書店」的氛圍，能看到早期沒有合法版權的《小叮噹》，到後來有正式授權的《哆啦A夢》演變，裡頭各年代漫畫可以實際翻閱，彷彿讓漫迷搭上時光機，沈浸於回憶殺。

▲台灣首座「國家漫畫博物館」落腳台中。（圖／記者林育綾攝）

其他棟建物空間也各有樂趣，並有台灣漫畫家IP作品，像是編號06棟的「貓貓蟲咖波」，整棟房間滿滿驚喜和亮點，還有周邊店舖，預計吸引粉絲朝聖一波！

▼貓貓蟲咖波降臨「國家漫畫博物館」。（圖／記者林育綾攝）

你可能也想看

國家漫畫博物館開箱／小叮噹➝哆啦A夢　重現漫畫出租店回憶殺！

國家漫畫博物館開箱／神明便利商店販賣機現蹤　網：有罐裝符水？

貓貓蟲咖波降落「國家漫畫博物館」！限定展超好拍　粉絲暴動了

 

ET快訊
明晚起變天！雨最多時間出爐
快訊／海保隊員驗屍結果出爐
6年僅執行2次死刑！　法務部揭37名死囚不槍決原因
獨／張誌家告別式時間地點曝！　她心碎任護喪妻
70歲劉尚謙出現在「選舉公報」！　淡出螢光幕近況曝光
無套硬上好友閨蜜！　色男辯：只有2、3下
結束43年連載！　《足球小將翼》宣布完結

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門風超大！飛機降落前狂晃畫面曝　機師展現精湛技術著陸

「威秀點數全沒了」一票會員帳號都被砍　影城：已提前3個月溝通

「滿3次」不讀學校訊息要輔導　母發文嘆：學習當社畜嗎？

陸情侶「來台玩10天」完全不想走　驚喊：台灣公車狂飄移

明晚起變天！雨最多時間出爐　下周再迎2波冷空氣

專業職人工藝集結年貨、年禮及圍爐年菜　肉品專家提供好年味！

肺炎鏈球菌感染症高峰期！　花蓮縣府籲高危險群速接種疫苗

系統神經科學權威、中研院士蔡作雍辭世　享耆壽96歲

春節交通量爆1.5倍！初二、初三最塞　7大國道疏運措施一次看

伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

金門風超大！飛機降落前狂晃畫面曝　機師展現精湛技術著陸

「威秀點數全沒了」一票會員帳號都被砍　影城：已提前3個月溝通

「滿3次」不讀學校訊息要輔導　母發文嘆：學習當社畜嗎？

陸情侶「來台玩10天」完全不想走　驚喊：台灣公車狂飄移

明晚起變天！雨最多時間出爐　下周再迎2波冷空氣

專業職人工藝集結年貨、年禮及圍爐年菜　肉品專家提供好年味！

肺炎鏈球菌感染症高峰期！　花蓮縣府籲高危險群速接種疫苗

系統神經科學權威、中研院士蔡作雍辭世　享耆壽96歲

春節交通量爆1.5倍！初二、初三最塞　7大國道疏運措施一次看

伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

中庭就是加油站！　「烏日奇葩建案」轉手還有增值空間

月薪3萬買預售屋繳不出房貸？　行庫：此案無關新青安

培力實踐「食公益」正能量！助弱勢族群找到自信夢想茁壯

「約砲聊妹對話外流」重傷形象！　朱鎮模時隔5年最新近況曝光

皇翔出資83億「保二總隊都更」核定　467戶社宅2028年完工

金門風超大！飛機降落前狂晃畫面曝　機師展現精湛技術著陸

造假？網曝彩券主持人疑「提早喊號」　官方秒中斷直播：會核實

「威秀點數全沒了」一票會員帳號都被砍　影城：已提前3個月溝通

快訊／下班注意！國1北岡山路段事故占內側車道　後方回堵5K

陸商務部：對歐盟進口白蘭地「進行反傾銷調查」

生活熱門新聞

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

基隆「類富士山照」萬人朝聖

「差14cm哥哥」搞出人命！爸媽要「母單28年」他扛下

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

保溫瓶清潔少2步驟　恐將「生物膜」喝進肚子

啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

驚見「王蟲死掉了」　內行曝真相：竹頭筊

好市多熟食有新品！「89%不想吃」心得曝

竹中「超越中一中」　他見升學率驚呆！網：越來越可怕

「一堆人停好車卻不回家？」　網淚揭心聲

小商人預告「處理猴子」！律師指這行為恐觸法

婆婆內衣裸身「在兒子面前狂晃」！全場逆風挺

更多熱門

相關新聞

司馬中原赴天講鬼　與伊藤潤二相稱

司馬中原赴天講鬼　與伊藤潤二相稱

司馬中原鄉野奇譚式的內容描述的是生活中發生的、遇到的，在沒有轟轟烈烈的結尾和戲劇性的開場方式下，其實反而異常的真實又恐怖和迷人，有些人現在會把伊藤潤二老師的恐怖漫畫用怪誕和噁心的印象去標記

恐怖魅力再臨！伊藤潤主題餐酒

恐怖魅力再臨！伊藤潤主題餐酒

鬼月必追「全台恐怖特展」一次看

鬼月必追「全台恐怖特展」一次看

伊藤潤二沈浸體驗展！人肉漩渦超驚悚

伊藤潤二沈浸體驗展！人肉漩渦超驚悚

伊藤潤二展期倒數！來高雄沈浸式體驗

伊藤潤二展期倒數！來高雄沈浸式體驗

關鍵字：

伊藤潤二驚典美學館安娜貝爾鬼娃恰吉小精靈恐怖美學動漫周邊

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

林襄「我跟她是表姐妹」同框孫生前女友！

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

周杰倫一張照片回擊了

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

基隆「類富士山照」萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面