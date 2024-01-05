伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

記者林育綾／綜合報導

日本「恐怖漫畫大師」伊藤潤二去年在北中南大陣仗席捲全台，如今再度於「驚典美學館」現身！集結美式和日式眾多恐怖IP，像是伊藤潤二、安娜貝爾、鬼娃恰吉、小精靈，推出數百款高質感周邊，還祭出亞洲區特別開發的東洋及西式「雙版本伊藤潤二VR體驗」，讓許多體驗玩家驚叫連連、嚇到腿軟，即日起至2/18在台北新光三越百貨南西店9樓登場。

▲「驚典美學館」集結眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）



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▲一進入館內，就能看到伊藤潤二筆下的人氣角色人形立牌。（圖／記者林育綾攝）



伊藤潤二去年在台北華山、高雄駁二舉行大規模恐怖體驗展，吸引大批粉絲朝聖，讓許多人又嚇又愛，更以快閃店之姿攻佔全台北中南，主辦單位也笑稱「簡直快要變伊藤元年」；如今再度打造「驚典美學館」，集結多個恐怖IP，包括美式與日式恐怖動漫及電影周邊，還有台灣限定商品。

▲▼日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的漫畫、周邊大集結。（圖／記者林育綾攝）



一進入館內，就能看到伊藤潤二筆下的人氣角色，時尚模特兒淵、雙一，都化身巨型人形看板；而除了熱銷商品全備齊，也開發了許多質感新品，像是富江的牛仔外套、滑板、香氛噴霧、蠟燭、項鍊⋯等。

▲▼「驚典美學館」集結美式和日式眾多恐怖IP，包括日本恐怖漫畫大師伊藤潤二周邊。（圖／記者林育綾攝）

同時開賣多款伊藤潤二漫畫手機殼，據悉光是在打樣階段，就讓廠商陷入瘋狂；無論是動漫宅、恐怖片迷，荷包可能都會不慎失守，也預計攻陷粉絲的紅包錢。

▲去年在華山展出時打造的「富江屍塊抱枕」，此次也再度現身。（圖／記者林育綾攝）

▲▼伊藤潤二限定庫柏力克熊、限定公仔，在此波也有機會收藏。（圖／記者林育綾攝）

此次也祭出亞洲區特別開發的東洋及西式「雙版本伊藤潤二VR體驗」，讓許多玩家邊玩邊尖叫，還有人嚇到腿軟，甚至說「我可不可以不要玩了！」

▲「雙版本伊藤潤二VR體驗」讓許多玩家邊玩邊尖叫。（圖／記者林育綾攝）

「驚典美學館」即日起至2/18在台北新光三越百貨南西店9樓登場，期間到店內按讚粉專並打卡，就送伊藤潤二貼紙1張；消費滿699元還送伊藤潤二「人頭氣球」；消費滿1299元送伊藤潤二富江書衣，送完為止。因應新年檔期，初一～初三消費滿888元還有好禮，包括初一抽紅包，初二送伊藤潤二塑膠海報，初三送伊藤潤二火漆蠟貼紙，讓粉絲再次把握機會收藏！

▲▼「驚典美學館」集結美式和日式眾多恐怖IP周邊。（圖／記者林育綾攝）

另外，一年一度的「2024 台北國際書展」將於2/20~2/25 在世貿一館舉行，其中像是大辣、蓋亞、獨立出版聯盟等，都是動漫迷不可錯過的必逛展區。文化部今年還推出「門票全額抵用金」，讓民眾買書能全額折抵門票金額；而青年使用「文化幣」不但進場門票免費，在書展也全面適用「點數2點送1點」回饋，鼓勵大家踴躍購書，並有多項活動能拿好禮、抽東京來回機票。

▼一年一度的「2024 台北國際書展」將於2/20~2/25 在世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）



動漫迷也不可錯過台灣首座「國家漫畫博物館」，落腳台中的園區總面積2.75公頃，初步先開放「東側基地官舍群」共有15棟歷史建築，規劃8大主題策展，期待觀眾進入園區後，能沉浸式體驗漫畫的魅力，感受官舍群特有的空間氛圍。

其中在「編號12棟」的展覽「時代封面－台灣漫畫雜誌流行回顧」，蒐羅台灣從1950年～2010年整整超過半世紀、各時代的紙本漫畫雜誌，像是早期的《東立漫畫周刊》、《星期漫畫》，到後來《寶島少年》、《少年快報》、《美少女》、《星少女》、《龍少年》等，絕對讓資深漫畫迷激動不已。

▲台灣首座「國家漫畫博物館」落腳台中。（圖／記者林育綾攝）

此外園區內還有「林森路33號租書店」，打造從前「漫畫租書店」的氛圍，能看到早期沒有合法版權的《小叮噹》，到後來有正式授權的《哆啦A夢》演變，裡頭各年代漫畫可以實際翻閱，彷彿讓漫迷搭上時光機，沈浸於回憶殺。

▲台灣首座「國家漫畫博物館」落腳台中。（圖／記者林育綾攝）



其他棟建物空間也各有樂趣，並有台灣漫畫家IP作品，像是編號06棟的「貓貓蟲咖波」，整棟房間滿滿驚喜和亮點，還有周邊店舖，預計吸引粉絲朝聖一波！

▼貓貓蟲咖波降臨「國家漫畫博物館」。（圖／記者林育綾攝）

