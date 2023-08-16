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鬼月必追「全台恐怖特展」一次看！粽邪鬼屋、伊藤潤二村莊超驚悚

▲▼《粽邪 驅魔沉浸式體驗展》以台灣民間禁忌習俗「送肉粽」為主題，打造「粽邪鬼屋」。（圖／聯合數位文創提供）

▲《粽邪 驅魔沉浸式體驗展》以台灣民間禁忌習俗「送肉粽」為主題，打造「粽邪鬼屋」。（圖／聯合數位文創提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接農曆7月「鬼門開」，全台各地也紛紛推出各種應景活動，包括由國片《粽邪》系列電影打造的《粽邪 驅魔沉浸式體驗展》，以台灣民間禁忌習俗「送肉粽」為主題，讓民眾親臨「粽邪鬼屋」。還有來自日本恐怖大師《伊藤潤二恐怖體驗展2》，打造「償命村」、「喚惡鎮」雙館區還原漫畫驚悚場面！

●伊藤潤二恐怖體驗展2

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▲▼《伊藤潤二恐怖體驗展2》沈浸式體驗展，在台北華山1914文化創意產業園區登場。（圖／INCEPTION 啟藝提供）

▲《伊藤潤二恐怖體驗展2》沈浸式體驗展，由富江、雙一領軍，在「償命村」及「喚惡鎮」帶來驚悚體驗。（圖／INCEPTION 啟藝提供）

《伊藤潤二恐怖體驗展2》沈浸式體驗展，在台北華山1914文化創意產業園區登場。展覽由恐怖角色富江、雙一領軍，在「償命村」及「喚惡鎮」雙館區內，營造動畫故事場景，讓粉絲親臨恐懼；此次還用木桶打造大型「漩渦」，首度還原驚悚震撼場面，勾起人們的不安感，意圖成為夏天最充滿寒意的體驗展。

▲▼《伊藤潤二恐怖體驗展2》沈浸式體驗展，即將於6月30日在台北華山1914文化創意產業園區登場。（圖／主辦提供）

▲《伊藤潤二恐怖體驗展2》沈浸式體驗展，在台北華山1914文化創意產業園區登場。（圖／主辦提供）

《伊藤潤二恐怖體驗展2》展覽資訊
展覽地點：華山1914文創產業園區中4B館
展出期間：即日起～2023年9月10日
開放時間：周一至周日10:00-18:00
展覽地址：台北市中正區八德路一段1號

●粽邪 驅魔沉浸式體驗展

▲▼《粽邪 驅魔沉浸式體驗展》以台灣民間禁忌習俗「送肉粽」為主題，打造「粽邪鬼屋」。（圖／聯合數位文創提供）

▲《粽邪 驅魔沉浸式體驗展》高規格還原電影經典場景。（圖／聯合數位文創提供）

由恐怖國片《粽邪》系列電影衍伸的《粽邪 驅魔沉浸式體驗展》，以台灣民間禁忌習俗「送肉粽」為主題，讓民眾以「送煞人」身份，進入在士林科教管精心打造的「粽邪鬼屋」，參加台灣傳統宗教禁忌儀式。

展覽高規格還原電影經典場景，標榜是今年暑假唯一「鬼月禁忌幾乎全犯」的恐怖活動，主辦單位也特別在8月16日，也就是農曆鬼門開首日規劃「鬼門開夜間場」，目前已在網路啟售，入場驗票時還會送「開光平安符」。

▲▼《粽邪 驅魔沉浸式體驗展》以台灣民間禁忌習俗「送肉粽」為主題，打造「粽邪鬼屋」。（圖／聯合數位文創提供）

▲《粽邪 驅魔沉浸式體驗展》標榜是今年暑假唯一「鬼月禁忌幾乎全犯」的恐怖活動。（圖／聯合數位文創提供）

《粽邪 驅魔沉浸式體驗展》展覽資訊
展覽地點：國立臺灣科學教育館 7、8 樓東側特展區
展出期間：即日起～2023年9月3日
開放時間：周一至周日10:00-18:00
展覽地址：台北市士林區士商路189號

●淡水 18「古」怪事

▲▼淡水古蹟博物館推出《18「古」怪事》特展。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲《18「古」怪事》內容改編自各種調查研究和史料中的怪事。（圖／淡水古蹟博物館提供）

新北市「淡水古蹟博物館」推出年度特展《18「古」怪事》，開展近一個月已破8.5萬人次參觀！內容改編自各種調查研究和史料當中的怪事，其中「紅城徹夜未眠」展區，故事描述說某日夜晚的辦公室電話毫無來由地突然鈴聲大作，嚇壞當時值班的館員，而事發現場就在淡水紅毛城遊客中心旁的辦公室。

適逢農曆7月，更特別在8/19（六）、8/20（日）、8/26（六）、8/27（日）下午1點到5點於淡水海關碼頭C棟倉庫，推出「勅令平安！淡古小怪駕到！」活動，只要在個人Facebook或Instagram限時動態，分享在「紅城徹夜未眠」展區與手拿牌「壓壓驚電話」的合照，或是「古怪事拍拍」濾鏡自拍照，就能獲得特製的「勅令平安紋身貼紙」1組及平安牛奶1瓶，每日限量100組，共400組。

▲▼淡水古蹟博物館推出《18「古」怪事》特展。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲期間拍照上傳還能獲得壓驚護身符。（圖／淡水古蹟博物館提供）

《18「古」怪事》展覽資訊
展覽地點：淡水海關碼頭
展覽時間：即日起～2023年10月
開放時間：每日9:30~19:30
休館時間：每月第一個星期一（逢國定假日照常開放，翌日休館）
展覽地址：新北市淡水區中正路259號

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