「伊藤潤二恐怖體驗展」華山登場！沈浸式償命村、人肉漩渦超驚悚

▲《伊藤潤二恐怖體驗展2》將於台北華山登場，「人頭氣球」經典場景也將呈現。（圖／主辦提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

《伊藤潤二恐怖體驗展2》沈浸式體驗展，即將於6月30日在台北華山1914文化創意產業園區登場！展覽將由富江、雙一領軍「償命村」及「喚惡鎮」雙館區，營造動畫故事場景，讓粉絲親臨恐懼；此次還用木桶打造大型「人肉漩渦」，還原驚悚震撼場面，勾起人們的不安感，意圖成為夏天最充滿寒意的體驗展。

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▲富江、雙一領軍的「償命村」及「喚惡鎮」雙館區，營造動畫故事場景。

《伊藤潤二恐怖體驗展2》以新系列動畫《 伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》為主題，打造沉浸式體驗展覽，是繼2018年《伊藤潤二恐怖體驗展 絕命逃走中》暌違5年好評再開展，此次的體驗展展區更大，並以全新樣貌與粉絲見面。

展覽透過人氣角色富江、雙一領軍的「償命村」及「喚惡鎮」雙館區，營造動畫故事場景，讓粉絲化身為故事中的一員，親自面臨恐懼顫慄。其中《人頭氣球》、《富江：照片》、《雙一的寵物》等經典篇章，都會在展覽中呈現，更特別設有故事中的角色與粉絲們互動，讓真實感提高。

▲▼《富江：照片》、《雙一的寵物》等經典篇章，都會在展覽中呈現。

除此之外還設有「隱藏展區」，除了有大量《伊藤潤二狂熱》動畫複製原稿一次展出，粉絲熟知的經典篇章《漩渦》，也將以特別篇章展區呈現。

《漩渦》故事中秀一爸爸對漩渦喪心病狂的癡迷，「人肉漩渦」的震驚畫面，讓許多讀者難以忘懷。而此次展覽更瘋狂，首次用木桶漩渦，打造大型展品驚悚呈現，勾起人們心中最深的不安感，可說是夏天最驚嚇的體驗。

▲隱藏展區打造「人肉漩渦」驚悚大型展品。

展覽也推出許多限定周邊商品，包括驚悚與潮流最佳結合的「狂熱滑板」，共有美少年與漩渦2款。還有最新款「富江抱枕」，讓粉絲將富江的美貌與屍塊抱枕帶回家。另有美少年時鐘、吸水杯墊、明信片等，讓粉絲搶收藏。《伊藤潤二恐怖體驗展2》將於6月30日～9月10日在華山1914文創產業園區中4B館售票展出。

▲展覽也推出許多限定周邊商品，讓粉絲搶收藏。