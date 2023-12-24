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貓貓蟲咖波降落「國家漫畫博物館」！限定展超好拍　粉絲暴動了

▲▼貓貓蟲咖波降臨「國家漫畫博物館」。（圖／記者林育綾攝）

▲貓貓蟲咖波降臨「國家漫畫博物館」，吸引一票粉絲。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台中報導

動漫迷必朝聖的新景點！台灣首座「國家漫畫博物館」落腳台中，即日起正式開放參觀，其中人氣IP《貓貓蟲咖波》也降臨園區，打造「咖波創作宇宙篇」、「咖波拉拉生活篇」、「咖波浮世繪篇」期間限定展覽，不僅入口處有超好拍的裝置藝術，裡頭也有超萌周邊，讓粉絲心臟爆擊、買到想剁手，12/23起開展後已吸引大批粉絲排隊入場！

▲▼貓貓蟲咖波降臨「國家漫畫博物館」。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼貓貓蟲咖波降臨「國家漫畫博物館」，吸引一票粉絲排隊入場參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲▼貓貓蟲咖波降臨「國家漫畫博物館」，吸引粉絲大排長龍參觀。（圖／記者林育綾攝）

《貓貓蟲咖波》由作者亞拉從2014年於巴哈姆特開始創作，並在Webtoon漫畫連載，目前有5本漫書作品，並在多個社群平台有多元類型作品發布，「貓貓蟲咖波」獵奇又可愛的外型、個性，深受粉絲喜愛，可說是台灣原創IP中十分成功的作品！

▲▼「貓貓蟲咖波」現身國家漫畫博物館。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「貓貓蟲咖波」特展期間限定展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「貓貓蟲咖波」現身國家漫畫博物館。（圖／記者林育綾攝）

如今「國家漫畫博物館」盛大開展先行，初步規劃8大主題策展，《貓貓蟲咖波》也在編號06棟建築中「降肉」，打造「咖波創作宇宙篇」、「咖波拉拉生活篇」、「咖波浮世繪篇」期間限定小展覽，除了有各種超好拍的展品，還有超萌的「貓貓蟲咖波店鋪」販售琳瑯滿目的周邊商品。

▲▼「貓貓蟲咖波」現身國家漫畫博物館。（圖／記者林育綾攝）

▲▼此波打造「咖波創作宇宙篇」、「咖波拉拉生活篇」、「咖波浮世繪篇」期間限定小展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「貓貓蟲咖波」現身國家漫畫博物館。（圖／記者林育綾攝）

「貓貓蟲咖波」到底是貓還是蟲？在展覽中也有介紹，這隻像貓又像蟲的六隻腳小萌物，看到什麼都想吃，包括自己的好朋友。咖波的好友「狗狗（Dogdog）」則是一隻再生能力很強的生物，性格溫和，呆萌卻萬能，沒什麼事難得倒他，是咖波最愛的朋友兼糧食。

▲▼「貓貓蟲咖波」現身國家漫畫博物館。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「貓貓蟲咖波店舖」也讓粉絲買到想剁手。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「貓貓蟲咖波」周邊店鋪，也讓粉絲買到想剁手（圖／記者林育綾攝）

此次《貓貓蟲咖波》限定展，在「國家漫畫博物館」編號06棟建物展出，預計展至2024年2月18日，開放首日已吸引大批粉絲大排長龍入場參觀。展覽期間，不定期還會有大型布偶遊行，萌到不行，讓粉絲心臟爆擊。

▲▼貓貓蟲咖波降臨「國家漫畫博物館」，吸引粉絲大排長龍參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲開放首日已吸引大批粉絲大排長龍入場參觀。（圖／記者林育綾攝）

▲▼貓貓蟲咖波在「國家漫畫博物館」遊行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼還有超萌遊行不定期現身，讓粉絲心臟爆擊！（圖／記者林育綾攝）

▲▼貓貓蟲咖波降臨「國家漫畫博物館」。（圖／記者林育綾攝）

貓貓蟲咖波降肉國家漫畫博物館
貓貓蟲咖波
日期：2023年12月23日-2024年2月18日
時間：平日10:00-19:00（假日延至20:00）每週二公休
地點：國家漫畫博物館籌備處06宿舍
地址：台中市西區林森路33號（原台中刑務所官舍群）

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